Federica Nargi al mare con bikini di velluto e body chain: per l’estate rilancia la collana “da pancia” Ricordate la body chain, la collana “da pancia” che ha spopolato negli scorsi anni? Nell’estate 2022 è tornata e a dimostrarlo è stata Federica Nargi, che l’ha abbinata a un originale bikini di velluto.

A cura di Valeria Paglionico

Federica Nargi si sta godendo le vacanze al termine di un lungo anno lavorativo: col compagno Alessandro Matri e le figlie Sofia e Beatrice si è trasferita e Formentera ed è lì che da diverse settimane sta passando le sue giornate all'insegna del relax. Come ogni star che si rispetti, anche lei sta documentando tutto sui social, soffermandosi soprattutto sui look da spiaggia, dai costumi mini-me al nuovo colore di capelli. Nelle ultime ore ha rilanciato una delle manie che hanno spopolato negli anni scorsi: quella del body chain, ovvero la collana "da pancia" che mette in risalto fianchi e addominali.

Il due pezzi di velluto di Federica Nargi

Siamo sempre stati abituati a vedere le star con bikini floreali, fluo e dalle fantasie tropicali, ma quest'estate Federica Nargi ha cambiato registro. Per una giornata al mare ha indossato un due pezzi di velluto rosa, un modello con slip sgambati e reggiseno a triangolo, entrambi realizzato in morbido tessuto effetto velvet e con delle catene d'oro sui laccetti. Certo, non sembra essere l'ideale per combattere le bollenti temperature estive ma, quando si parla di stil, l'effetto glamour è assolutamente assicurato. In quante prenderanno ispirazione dall'ex velina per le loro prossime vacanze?

Federica Nargi con la body chain

Federica Nargi con la catena in vita

In quanti ricordano le body chains, le collane da pancia che hanno spopolato negli scorsi anni? Se all'epoca a lanciarle erano state Aurora Ramazzotti e Ashley Graham, ora è il turno di Federica Nargi, che ha fatto tornare in gran voga i gioielli "da vita" anche nell'estate 2022. Lei ha scelto un modello d'oro con dei micro cristalli pendenti, lo ha portato appena sotto l'ombelico, mettendo così in risalto sia i fianchi che gli addominali scolpiti. Ancora una volta ha dimostrato di essere icona di bellezza e di stile, incantando i fan col suo innato fascino.