Federica Nargi col balayage cioccolato: le sfumature dall’effetto naturale sono il must dell’estate Federica Nargi è in vacanza a Formentera con la famiglia e ne ha approfittato per cambiare hair look. L’ex velina ha sfoggiato un balayage color cioccolato dall’effetto naturale: in quante prenderanno ispirazione dalle sue sfumature?

A cura di Valeria Paglionico

L'estate è ormai arrivata e le star sui social sono più attive che mai, tanto che per i followers è praticamente impossibile non sognare di fronte le immagini delle loro vacanze paradisiache. Federica Nargi, ad esempio, è a Formentera con la famiglia al completo e, sebbene non rinunci agli allenamenti e agli impegni professionali, approfitta del tempo libero per andare al mare. Ad aver attirato le attenzioni dei fan negli ultimi giorni è stato il suo nuovo hair look. Sarà perché la chioma si è schiarita col sole o perché ha fatto visita al parrucchiere, ma la cosa certa è che ha sfoggiato un nuovo colore dall'effetto incredibilmente naturale.

Il look da spiaggia di Federica Nargi

Federica Nargi è diventata famosa come "la velina mora" e dagli esordi a oggi non ha mai rivoluzionato in modo drastico il colore di capelli naturale, anzi è sempre rimasta fedele al castano scuro, così da rendere la sua immagine iconica. Con l'inizio dell'estate 2022 le cose sono leggermente cambiate. Sullo sfondo di un meraviglioso panorama balneare l'ex velina si è immortalata in primissimo piano con indosso un due pezzi animalier e delle collane di perline celesti. Ha poi lasciato la chioma sciolta, mettendo in risalto il nuovo colore: Federica sfoggia uno splendido balayage sui toni del cioccolato, effetto che si preannuncia il più imitato dei prossimi mesi di vacanza.

Balayage per l'estate, quale colore scegliere?

La Nargi ha accompagnato il balayage a delle adorabili beach waves appena accennate, rendendo l'effetto finale ancora più naturale. La particolarità di queste sfumature perfette per l'estate? Non partono dalle radici, si limitano ad aggiungere un tocco più chiaro sulle lunghezze. Si può spaziare tra i diversi toni del cioccolato ma si può puntare anche su delle nuance più ramate, l'importante è non distaccarsi troppo dal proprio colore originale, così da non rendere il cambio look drastico e da dare l'idea che le schiariture siano un effetto dei raggi solari. In quante prenderanno ispirazione dall'ex velina durante la loro estate?