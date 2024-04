video suggerito

Chiara Ferragni lancia il top dell’estate 2024: la canotta intima con i micro cuoricini Sebbene si sia presa una pausa dai social, Chiara Ferragni è apparsa sul profilo della mamma Marina Di Guardo. Ne ha approfittato per lanciare il capo destinato a diventare il must dell’estate 2024: ecco di cosa si tratta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Se da un lato Fedez è volato al Coachella a pochi giorni dall'intervista a Belve, dall'altro Chiara Ferragni ha deciso di prendersi una temporanea pausa dai social, evitando di alimentare ogni tipo di gossip che la riguarda. Questo, però, non vuol dire che ha fatto completamente perdere le sue tracce su Instagram, anzi, proprio di recente è comparsa sull'account della mamma Marina Di Guardo, che non ha esitato a documentare la dolce giornata all'aria aperta trascorsa con le tre figlie. L'imprenditrice (forse inconsapevolmente) ha lanciato uno dei trend che sembrano essere destinati a spopolare la prossima estate: ecco di cosa si tratta.

Il weekend in famiglia di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha trascorso un weekend in famiglia: insieme alle sorelle Francesca e Valentina e alla mamma Marina Di Guardo è tornata nella sua vecchia casa di Cremona, quella comparsa anche nella serie The Ferragnez, per poi spostarsi a Piacenza, dove insieme a Riccardo Nicoletti, al nipote Edoardo e al cagnolino Paloma ha pranzato all'aria aperta presso il ristorante La Rocchetta.

Chiara Ferragni con mamma e sorelle

È proprio qui che ha posato con la mamma sullo sfondo di meravigliose piante di glicine: Per lei niente abiti sofisticati o accessori griffati, ha preferito godersi la giornata con un look comodo e casual che di sicuro riuscirà lo stesso a dettare legge in fatto di stile.

Leggi anche Giulia Ottorini, la relazione segreta e la frase sibillina che smentisce il flirt con Fedez

Chiara Ferragni con mamma Marina

Chiara Ferragni anticipa l'estate

Per Chiara Ferragni l'estate sembra essere già arrivata: complici le temperature bollenti dello scorso weekend, ha deciso di lasciare le gambe nude con un paio di shorts neri a vita alta. Per completare il tutto ha optato per un capo minimal ma dall'animo fashion che sembra essere destinato a diventare il must di stagione: la canotta intima portata a vista, dunque senza null'altro sopra. Si tratta del classico modello in cotone aderente, con le spalline e lo scollo a V, la cui particolarità sta nel fatto che è decorata all-over con dei micro cuoricini. Scommettiamo che grazie all'imprenditrice i top basic diventeranno i più richiesti dell'estate 2024?