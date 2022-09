Leone con zainetto e divisa: Fedez e Chiara Ferragni lo accompagnano per il primo giorno di scuola Terminate le vacanze, è tempo di tornare tra i banchi di scuola: Fedez e Chiara Ferragni hanno accompagnato Leone nel suo primo giorno di lezioni.

A cura di Giusy Dente

Anche in casa Ferragnez è tempo di "back to school", un momento importante che tutti i genitori amano condividere coi loro figli. Per niente al mondo rinuncerebbero ad essere presenti, ad accompagnarli in classe, a fare una foto ricordo da riguardare nel tempo. E vale anche per Fedez: nemmeno lui ha resistito alla tentazione dello scatto prima del ritorno tra i banchi del primogenito Leone. Prima di lui lo abbiamo visto fare da tanti altri mamme e papà, tutti orgogliosi e innamorati: Caterina Balivo con Cora e Guido Alberto, Belén con Santiago, Elisabetta Canalis con Skyler Eva (l'ha accompagnata in tacchi a spillo), Elisabetta Gregoraci con Nathan Falco.

Leone torna tra i banchi di scuola

Leone proseguirà gli studi dell'istituto dove è stato iscritto già nel precedente anno scolastico. Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto per lui la prestigiosa scuola internazionale St. Louis, una struttura privata d'eccellenza di Milano dedicata a bambini e ragazzi di età compresa tra 2 e 18 anni. Li accompagna, insomma, dalla tenera età fino alla Maturità: Scuola D'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria. Il programma didattico è allineato al British National Curriculum, dunque sin dall'inizio viene fornita agli studenti una formazione bilingue.

La foto in divisa del ritorno a scuola

La St. Louis prevede per i suoi allievi un'uniforme scolastica uguale per tutti. Come si legge sul sito dell'istituto:

Tutti gli alunni devono indossare la divisa ufficiale della scuola. I genitori possono ordinare l'uniforme attraverso il sito web di seguito specificato. Una tuta speciale per le lezioni di educazione fisica deve essere indossata nei giorni rilevanti e gli alunni devono indossare scarpe da ginnastica. Ci si aspetta che gli alunni indossino scarpe comode a scuola. Il codice di abbigliamento della scuola deve essere sempre rispettato.

Essendo quotidianamente presente sui social dei genitori, abbiamo visto spesso Leone in divisa: il tradizionale maglioncino blu scuro con le righe rosse sullo scollo a V. È quello presente anche nella foto di quest'anno, abbinato allo zainetto azzurro di Sonic, un personaggio dei cartoni animati che a quanto pare il bimbo ama particolarmente. È lo stesso che c'era sulla torta di compleanno di marzo scorso, quando ha spento 4 candeline. Ai piedi, un paio di sneakers bianche Veja, con calzini che richiamano i colori della scuola.

Nella foto di rito del 2021 invece indossava una T-shirt bianca con lo stemma ufficiale e bottoncini. "Sta crescendo così in fretta" ha commentato l'imprenditrice sui social mettendo a confronto i due scatti. Per l'occasione lei stavolta ha scelto un minidress abbinato a camicia a quadrettoni, con camperos neri e borsa di lusso: è l'inconfondibile Birkin di Hermès, la sua Maison preferita in fatto di accessori. Possiede una collezione che vale centinaia di migliaia di euro. "Entusiasmo da primo giorno di scuola" ha scritto invece il rapper condividendo due foto assieme al figlio, con le sue inconfondibili smorfie e linguacce.