Leone adorabile con la divisa: a scuola indossa maglioncino e polo Leone frequenta la St. Louis School di Milano, un istituto privato che richiede la divisa ai suoi alunni. E proprio la divisa indossa il figlio di Fedez e Chiara Ferragni nelle ultime foto scattate dai genitori.

A cura di Giusy Dente

Instagram @fedez

I bambini hanno patito particolarmente gli ultimi due anni: la pandemia li ha tenuti lontani dalla scuola, dai pomeriggi di gioco con i compagni di classe, dall'apprendimento e dalla socializzazione. Leone Lucia Ferragni ha cominciato l'asilo in ritardo di circa un anno, proprio per via della situazione. I genitori hanno preferito aspettare e hanno posticipato l'iscrizione, quindi il loro primogenito ha varcato la soglia del suo istituto solo a settembre del 2021. Il bambino frequenta una scuola privata e ora che l'emergenza sanitaria è rientrata, ha ripreso normalmente le sue giornate.

L'istituto privato di Leone Ferragni

Il figlio di Fedez e Chiara Ferragni frequenta un istituto privato. Come ogni madre, anche l'imprenditrice ha con commozione scattato una foto ricordo del primo giorno di scuola del bambino, condividendola sui social. Leone in quell'immagine, risalente a settembre 2021, indossava la divisa richiesta a tutti gli alunni della struttura: pantaloncini scuri, polo bianca come le sneakers, golf con scollo a V (e ovviamente lo zainetto con tutto il necessario).

Lo stemma riportato sulla polo era quello della scuola internazionale St. Louis, istituto di Milano che comprende Scuola dell'infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria: dunque accoglie studenti dai 2 ai 18 anni. Sicuramente è una struttura d'eccellenza, nel panorama scolastico: la sua offerta mira soprattutto a dare una formazione bilingue. Difatti si studia l'inglese sin dalla tenera età. La retta varia dagli 11 mila ai 15 mila euro annui.

Leone con la divisa del St. Louis

Leone è ancora iscritto all'istituto St. Louis, che frequenta con regolarità. Nelle ultime foto condivise da papà Fedez, indossa proprio il golf della scuola, inconfondibile con lo scollo a V e le rifiniture rosse e blu. Al posto dello stemma, sulla sinistra è comparso un adesivo col nome. In uno degli scatti, pubblicato da Chiara Ferragni su Instagram, tanti notano una certa somiglianza del bambino con i principini inglesi. Ma sono soprattutto le sue facce buffe a conquistare tutti: in alcuni casi sembra quasi che si prenda gioco del papà! Davvero irresistibile: un meme vivente, come scrive qualcuno.