Il primo giorno di scuola di Skyler Eva: Elisabetta Canalis la accompagna senza rinunciare ai tacchi È tempo di “back to school” per la figlia di Elisabetta Canalis: nel primo giorno in classe di Skyler Eva ha scelto un look colorato con tacchi alti.

A cura di Giusy Dente

Settembre significa "back to school": bambini e adolescenti tornano sui banchi di scuola, nuovamente alle prese con compiti e interrogazioni dopo un'estate di relax e riposo. Sono proprio questi i giorni fatidici che stanno richiamando alla normalità gli studenti di tutte le età. Sui social spopolano le foto ricordo insieme ai genitori: per nulla al mondo si perderebbero questo momento o rinuncerebbero a immortalare il momento. Ha ceduto alla tentazione anche Elisabetta Canalis.

Tutti a scuola

Per i bambini è tempo di tornare sui banchi di scuola. I figli delle celebrities (ma anche dei royals!) hanno condiviso con fan e follower le foto ricordo del fatidico momento. Emozionatissima, Ilary Blasi ha accompagnato a scuola la sua terzogenita Isabel, che ha cominciato la prima elementare. Elisabetta Gregoraci ha festeggiato con uno scatto l'inizio del nuovo anno scolastico di Nathan Falco Briatore, che seguirà le lezioni in un istituto di Montecarlo. Come la showgirl anche Alessia Marcuzzi: ha fatto vedere sui social la divisa scolastica della figlia Mia (nata dalla relazione con Francesco Facchinetti).

Le due diventano sempre più simili, col passare del tempo! Tempo di back to school anche in casa Rodriguez-De Martino, per il piccolo Santiago e per i figli di Caterina Balivo: ha accompagnato Cora e Guido Alberto per poi recarsi a lavoro. Ha fatto lo stesso la principessa Charlene di Monaco, col marito il principe Alberto: sono apparsi in pubblico mentre accompagnavano i gemellini Jacques e Gabriella nel loro istituto scolastico. Oggi, si è aggiunta all'elenco anche Skyler Eva, la figlia di Elisabetta Canalis.

Back to school per la figlia di Elisabetta Canalis

Completino in maglia color verde mela e décolleté nude: è il look scelto da Elisabetta Canalis nel primo giorno di scuola di Skyler Eva. La piccola ha 6 anni, è nata nel 2015: frequenterà una scuola di Beverly Hills. L'ex velina si è trasferita in California in seguito al matrimonio col chirurgo Brian Perri, nel 2014. La 43enne ha indossato un mini dress abbinato a coprispalle dello stesso colore. Non ha rinunciato ai tacchi alti nemmeno in questa occasione, completando il tutto con occhiali da sole con lenti scure. Outfit coloratissimo per la piccola studentessa: un abitino arcobaleno a maniche lunghe, abbinato a sandali rosa. "Back in town and back to school" ha scritto la Canalis su Instagram, condividendo con fan e follower alcuni scatti.