Halloween in anticipo per Federica Nargi: le figlie Beatrice e Sofia vestono da streghette Federica Nargi e Alessandro Matri hanno trascorso una giornata a Gardaland con le figlie. Le piccole Beatrice e Sofia si sono vestite da streghette.

Halloween è alle porte e in ogni parte del mondo i bambini (ma anche i più grandi) stanno cominciando a pensare ai loro travestimenti. La ricorrenza ormai ha preso piede anche in Italia: è molto sentita. La tradizione del "dolcetto o scherzetto" è entrata a far parte delle nostre tradizioni annuali, con feste e vestiti a tema. Ci si può sbizzarrire in tanti modi diversi, aggiungendo make-up elaborati per rendere il tutto ancora più credibile. Al 31 ottobre manca ancora qualche giorno, ma in casa Matri-Nargi si comincia già a respirare una "spaventosa" aria di festa.

Sofia e Beatrice in versione streghette

Lo scorso ottobre uno dei travestimenti più gettonati di Halloween, per grandi e piccini, è stato a tema Squid Game. La serie tv ha ispirato tantissime persone per l'occasione: si sono viste in giro, in ogni parte del mondo, tantissime tute verdi e rosse, per rappresentare i concorrenti e i sorveglianti della fortunata serie tv Netflix. Quest'anno quale sarà la maschera di Halloween di maggiore successo?

Le più ricorrenti sono sicuramente quelle che rimandano all'immaginario horror: dagli scheletri alle streghe, dai fantasmi fino agli zombie, passando per le iconiche zucche. Beatrice e Sofia, le figlie di Federica Nargi e Alessandro Matri, si sono vestite e truccate da streghette. La famiglia al completo ha trascorso una giornata insieme a Gardaland, anticipando di qualche giorno Halloween.

Le due bambine hanno già indossato i loro costumi: due perfette streghette, con tanto di tatuaggi a forma di ragni e pipistrelli, ma anche zucche e ragnatele riprodotte sui costumi. I travestimenti di famiglia sono una tradizione, per i quattro. Nel 2021 hanno trascorso la notte più spaventosa dell'anno tutti insieme: l'ex Velina vestita da diavoletta, il calciatore da Jocker e le due bimbe una da streghetta e l'altra da Harley Quinn. Chissà cosa si inventeranno quest'anno!