Chiara Ferragni sexy ad Halloween 2023 come Sharon Stone in “Basic Instinct” Chiara Ferragni ha organizzato un party per Halloween 2023 a tema Hollywood, dove è apparsa in bianco citando l’iconico look della scena dell’accavallamento delle gambe di Sharon Stone in “Basic Instinct”

A cura di Marco Casola

Chiara Ferragni fa concorrenza a Heidi Klum, che quest'anno al suo party di Halloween si è presentata vestita da pavone, organizzando a Milano il suo personale evento per il 31 ottobre chiamato Chiara Ferragni Halloween Bah. L'imprenditrice digitale non ha copiato i mood nature della top model tedesca e per il party evento ha scelto non un costume ispirato a un personaggio iconico del cinema anni '90.

Quest'anno i Ferragnez, per celebrare Halloween, si ispirano al cinema ma, mentre Fedez punta sull'ironia vestendosi da Rose del film Titanic (con tanto di porta in legno che cita la celebre scena finale), Chiara Ferragni punta sulla sensualità e sull'empowerment femminile, indossando i panni di Catherine Tramell, protagonista del film Basic Instinct del 1992, diretto da Paul Verhoeven, e interpretato da Sharon Stone.

Ferragni sceglie un personaggio forte e iconico, una donna decisa, di potere, capace di governare gli uomini e non sottostare al loro volere, di utilizzare il proprio corpo in maniera indipendente e consapevole. Lo fa indossando i candidi abiti sexy di Catherine Tramell nel film icona degli anni '90 Basic Instinct, in cui c'è la scena, passata alla storia, dove Sharon Stone, accavallando le gambe durante un interrogatorio, provoca il suo interlocutore mostrando l'assenza dell'intimo sotto il cortissimo mini dress total white.

Chiara Ferragni come Sharon Stone in Basic Instinct

Per ricreare l'iconico look Ferragni indossa un vestito corto e bianco a collo alto, un blazer dello stesso colore e ai piedi sfoggia slingback ancora bianche. A completare l'outfit creato per Halloween 2023 alcuni bracciali in oro e, soprattutto, un'acconciatura con capelli raccolti dietro la nuca che mima alla perfezione l'hair style di Sharon Stone nel film.

Il party di Halloween di Chiara Ferragni

Al party di Halloween di Chiara Ferragni, organizzato in un ristorante milanese, con la collaborazione del suo braccio destro e stylist Fabio Maria D'Amato, c'erano tutti i suoi amici e alcuni personaggi celebri, da Chiara Biasi a Veronica Ferraro, da Nick Cerioni a Paola Iezzi, vestita da Malena, e Francesca Michielin, con look da Mercoledì Addams. Tutti erano vestiti da personaggi di celebri film di Hollywood e non solo: c'era chi ha scelto un look ispirato ai personaggi di Avatar o alle gemelline di Shining, chi si è vestito da Mrs. Doubtfire o da Neo di Matrix. Infine Fabio Maria D'Amato si è trasformato in Julia Roberts nel film Pretty Woman, indossando stivaloni cuissardes in vernice e mini gonna.