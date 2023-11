Fedez e i costumi assurdi per Halloween 2023: prima è una torre poi diventa Rose di Titanic (con tanto di porta) Fedez stupisce ancora con una serie di esilaranti costumi per Halloween 2023. Prima è un funghetto, poi una torre, poi ancora interpreta il personaggio di uno dei più celebri film di Hollywood.

E' senza dubbio Fedez che quest'anno vince la gara per il costume più assurdo scelto per Halloween 2023. Heidi Klum scansati e fai posto a Federico Lucia. Altro che sontuosi costumi da pavone, che richiedono ore, se non giorni, di lavoro: il cantante con una parrucca rossa, una porta e un po' di edera è riuscito a realizzare non uno ma ben due costumi di Halloween originali e inconsueti.

La passione dei Ferragnez per Halloween

Tutti sanno quanto i Ferragnez amino postare foto sui social in occasione di Halloween, con indosso costumi di coppia o di famiglia. Negli anni li abbiamo visti vestiti da Famiglia Addams, da Baby shark, da Pokemon, da Ghostbuster o con indosso gli abiti dei personaggi del film Pixar Toy Story.

Uno scatto dei Ferragnez degli scorsi anni ad Halloween

Per Halloween 2023 la coppia ha scelto di interpretare, insieme ai figli, Leone e Vittoria, i personaggi del video gioco Super Mario Bros. Nella foto di famiglia scattata per Halloween, Chiara veste da Luigi, Leone è Super Mario, Vittoria la principessa e Fedez è vestito da funghetto. Il rapper conferma dunque la sua ironia con il cappello da fungo.

I Ferragnez ad Halloween 2023

Fedez ad Halloween 2023 vestito da torre di Raperonzolo

Come si diceva la passione per i costumi di Halloween a casa Ferragnez è tanta, per questo Fedez dopo aver dismesso i panni del Funghetto si è spinto ancor più oltre e, insieme alla figlia Vittoria, ha creato un nuovo costume a dir poco esilarante. Dite addio ai classici vampiri e alle streghe, stop ai classici costumi horror per Halloween: nello scatto in cui mostra il suo secondo costume per il 2023 Fedez è vestito da torre, non una torre qualsiasi ma quella nella quale è imprigionata la principessa Raperonzolo nella celebre fiaba per bambini.

Fedez vestito da fungo di Super Mario Bros ad Halloween 2023

Una torre avvolta persino da edera, vera, come tiene a precisare il cantante. Che torre di Raperonzolo sarebbe senza la stessa Raperonzolo? Il costume di Fedez infatti prevede anche un piccolo "balconcino" dal quale spunta la piccola Vittoria vestita da Raperonzolo, appunto, con tanto di lunga treccia bionda.

Fedez con la figlia Vittoria ad Halloween 2023

In un video postato sulle storie di Instagram il rapper spiega la nascita del suo costume, mostrando lo scatto di un papà con sua figlia da cui ha preso ispirazione per il costume. Uno scatto amatoriale probabilmente divenuto un meme o rintracciato sul web.

Fedez mostra la foto amatoriale da cui ha preso ispirazione per il suo costume

Il costume di Fedez per il party di Halloween 2023

Non è tutto. In casa Ferragnez non ci sono solo costumi di famiglia o pensati per coinvolgere i bambini per divertenti attività familiari. La coppia più celebre dei social ha organizzato per Halloween un party con gli amici in un ristorante di Milano. I due hanno entrambi scelto un costume che cita alcuni personaggi di film celebri. Se Chiara Ferragni per l'occasione ha voluto celebrare un'icona del cinema anni '90, ovvero Sharon Stone in Basic Instinct, Fedez si è spinto oltre, giocando con l'ironia che lo contraddistingue e scegliendo un costume di coppia davvero esilarante.

Fedez con un amico mostra il costume per Halloween 2023

Fedez vestito come Rose in Titanic (con tanto di porta)

Al party di Halloween 2023 è arrivato vestito come Rose DeWitt Bukater, la protagonista di Titanic interpretata sullo schermo da Kate Winslet, con tanto di porta in legno e salvagente, con i quali il personaggio del film iconico è riuscita a salvarsi dopo il naufragio della nave.

Fedez con un amico mostra il costume per Halloween 2023

Ebbene sì, Fedez stupisce ancora e lo fa inscenando la celebre scena finale di Titanic, dove Rose e Jack immersi tra le acque dell'oceano si dicono addio per sempre. Il rapper questa volta però non ha creato un look di coppia con la moglie, lo ha fatto con un amico. Dato che nessuno dei due voleva sfoggiare alla festa i panni di Rose distesa sulla porta in legno, i due si sono giocati il costume a Carta, forbice e sasso. Fedez ha perso e dunque ha indossato parrucca rossa con capelli ricci, abito lungo in seta, salvagente ed è andato in giro portando con sé una vera porta in legno.