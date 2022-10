Tendenze trucco Halloween 2022, dallo scheletro all’elfo: come truccarsi per la notte delle streghe” Come truccarsi ad Halloween 2022? Oltre ai classici make up da vampiro e zombie, quest’anno prova il trucco da elfo o da alieno! Ecco le tendenze trucco per il 31 Ottobre.

A cura di Federica Ambrogio

Manca sempre meno al 31 Ottobre: hai già pensato a come truccarti ad Halloween 2022? Le tendenze trucco si ispirano come ogni anno a zombie, vampiri ed alieni, con ferite, sangue ed effetti spaventosi. Ci sono però anche look più creativi e colorati dall'effetto meno spaventoso per chi non ama i make up dark e terrificanti, e idee più semplici per chi non ha molta manualità. Scopri tutte le tendenze trucco per Halloween e alcuni prodotti indispensabili per realizzarli nella gallery!

Il trucco da zombie alieno

Un grande classico è lo zombie in versione alieno, come il look proposto da Heidi Klum ad un party di Halloween. Pelle diafana, occhi cerchiati da sfumature rossastre e lenti ultra black creano uno sguardo pauroso, amplificato da ciglia finte monociuffo extra lunghe. Labbra rosse dall'effetto volutamente sbavato e per completare il look i capelli sono stati nascosti da una calotta il lattice per un effetto scenografico, ma possono essere anche raccolti uno chignon ordinato. Per creare il make up occhi potrai utilizzare un ombretto in crema come il Master of horror Always on Cream Shadow di Smashbox, disponibile in diverse tonalità.

Heidi Klum con un make up da zombie alieno

Per ricreare un look alieno puoi anche ispirarti ai classici colori rappresentativi del mondo alieno al cinema: azzurro, grigio e nero. Crea una base con un colore cremoso azzurro andando poi a realizzare un contouring con una polvere grigia, colora le tue labbra con un rossetto blu e sugli occhi crea una forma a mandorla con un matitone cremoso nero.

Il make up alieno di @ila0203

Il make up da elfo per Halloween

Tra le novità del trucco Halloween 2022 c'è il make up da elfo, un trucco colorato e luminoso che si allontana dai tradizionali make up paurosi, ma che è davvero. originale. Orecchie in silicone e coroncine di fiori o strass completano un trucco coloratissimo creato sui toni del rosa, verde e azzurro scegliendo sfumature delicate e morbide.

L'incarnato è omogeneo, impreziosito da un blush molto accesso e lentiggini ricreate con un eye-liner marrone. Per un tocco davvero particolare potrai colorare le tue labbra con un rossetto verde come il Dazzle Stick di KVD Beauty nella colorazione Green Flash.

Il make up da elfo di @manicmoth

Make up Halloween: il tradizionale scheletro

Tra i make up intramontabili di Halloween c'è lo scheletro, nella classica versione bianca e nera se vuoi un make up più dark e creepy oppure colorato se vuoi ricreare lo sugar skull di ispirazione messicana. La versione bianca e nera ricrea le luci e ombre naturali del viso, quindi dovrai realizzare due cerchi scuri attorno agli occhi che ricordano l'incavo dell'occhio, definire in modo evidente lo zigomo e le tempie. Per farlo, avrai bisogno di un cerone bianco che andrà a rendere uniforme la pelle, e di un prodotto cremoso nero, un matitone oppure un ombretto, per creare le zone scure. Per rendere il tutto più intenso potrai poi fissare il tutto con delle polveri, come ad esempio la palette Eyeshadow 5 Colours di Byredo, che contiene 5 sfumature di grigio e nero perfette per il tuo make up.

Il make up scheletro per Halloween

Per realizzare il trucco da scheletro colorato in versione sugar skull potrai invece liberare la tua fantasia disegnando fiori e decorazioni geometriche ispirandoti sempre alla morfologia del viso: i colori più gettonati sono il rosso e l'arancione se vuoi sfumature calde, azzurro, blu e verde se prediligi nuance più fredde.

Sugar skull, il make up di @soymarian.mua

Il trucco da vampiro per Halloween

Un altro grande classico di Halloween è il make up da vampiro: pelle chiara, occhi intensi e labbra rosse, preferibilmente con sangue finto ad amplificare l'effetto drama.

Il trucco da vampiro

Prova anche la versione in perfetto stile Resident Evil: effetto sbavato sugli occhi da ricreare un kajal nero e ombretti sfumati nelle tonalità del grigio, del bianco e del nero come quelli contenuti nella Palette di ombretti Cruella di Villain di Catrice.

Il trucco da zombie per la notte delle streghe

Ad Halloween non può mancare il classico make up da zombie con ferite, tagli e lividi, da ricreare con sangue finto e lattice da applicare sul viso per creare gli sfregi.

Zombie look per Halloween

Il prodotto indispensabile per questo look è il sangue finto Creator SFX Fake Blood Jelly di Makeup Revolution, facilissimo da utilizzare grazie alla sua texture in gelatina. Per creare i lividi invece potrai utilizzare un ombretto violaceo o marrone caldo.

Zombie make up

Il trucco per Halloween da strega

Un altro grande classico per la notte di Halloween è il make up da strega. Un make up tradizionale che lascia libero spazio a creatività e fantasia. Un look semplice da realizzare: potrai scegliere di decorare solo alcune zone del viso andando a realizzare delle ragnatele qua e là e abbinandole a un make up intenso sui toni del verde, oppure ricreare una vera e propria maschera.

Il look da strega realizzato da @_taylor_bee_

Per realizzare un make up di Halloween davvero originale potrai colorare il tuo viso con un prodotto in crema verde brillante, andandolo a stendere come se fosse un fondotinta: prova il Supracolor Verde di Kryolan. Per creare i volumi del viso dovrai invece utilizzare una polvere nera, che applicherai anche sugli occhi per creare uno smokey eyes intenso e che si estende verso le tempie. Il tocco in più? Il rossetto nero e intenso.

La strega di @sara_benayas

Il trucco da zucca per il 31 ottobre

Un'altra idea per un make up originale da provare c'è anche quello da zucca: tra i trucchi più belli che spopolano sul web c'è la versione con il viso diviso a metà, con un lato ispirato alla zucca intagliata e l'altro lato con un make up da scheletro, entrambi impreziositi da glitter e strass.

Per creare un look da zucca dovrai colorare il tuo viso con un prodotto cremoso e arancione, andando poi a disegnare con un matitone nero le forme degli intagli della zucca. Per una versione più semplice potrai invece realizzare sul tuo viso la forma stilizzata della zucca con un ombretto arancione, creando poi gli intagli con un prodotto cremoso nero.