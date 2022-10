Addio a zombie e streghe: da Hailey Bieber a Megan Fox, ad Halloween le star copiano le altre star Chaira Ferragni come Christina Aguilera, Megan Fox come Pamela Anderson, Hailey Bieber come Laetita Casta: perché nessuno a Halloween si veste più da zombie o da fantasma?

Megan Fox e Machine Gun Kelly, Hailey Bieber

C'era una volta Halloween, festa spaventosa in cui si credeva che le creature infernali tornassero sulla terra e i bambini si divertivano a vestirsi da zombie, da mummia, da strega o da vampiro. Ma, a giudicare dai travestimenti delle star, il lato ‘spooky' e terrifcante della festa ha ceduto il passo al gusto per i costumi in generale, da Marge Simpson a Toy Story. La vera mania delle star oggi? Vestirsi da altre star! Dalle sorelle Ferragni nei panni delle cantanti più famose degli zero a Hailey Bieber che cita una sfilata, ecco i look che stanno cambiando Halloween.

Halloween è ancora una festa horror?

Signora mia, non c'è più l'Halloween di una volta. In giro si vedono sempre meno zombie e meno Frankestein e sempre più costumi glamour che prendono ispirazione dai divi del passato o dal mondo dei film e delle serie tv. Del resto, negli Stati Uniti Halloween è un po' il nostro Carnevale: un'occasione per mascherarsi e fare festa. Lo sa bene chi ha visto il film cult degli anni Duemila Mean Girls: solo la protagonista poteva essere così ‘ingenua' da vestirsi come una sposa cadavere, mentre le sue amiche avevano scelto costumi sexy e velatamente ispirati a animali o personaggi di fantasia.

Megan Fox e Machine Gun Kelly come Pamela Anderson e Tommy Lee

Nel corso degli anni abbiamo assistito a un curioso fenomeno: più che ai personaggi leggendari, le dive si ispirano a persone in carne ed ossa, ricreandone i loro look iconici. Non parliamo di Cleopatra o di Elisabetta I con la gorgiera, ma di star della cultura pop. Un esempio? Megan Fox e Machine Gun Kelly si sono vestiti da Pamela Anderson e Tommy Lee, coppia cult degli anni Novanta. L'ispirazione? La serie Hulu Pam&Tommy. Kim Kardashian invece ha vestito i figli come le icone r'n'b e hip hop: Aaliyah, Snoop Dogg, Sade e Eazy-E.

Valentina Ferragni è Katy Perry

Le sorelle Ferragni a una festa a tema popstar

La svolta pop di Halloween è arrivata anche in Italia: Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si sono travestiti dal Cappellaio Matto e Alice nel Paese delle Meraviglie. Chiara Ferragni, invece, ha inaugurato il lungo weekend di festa partecipando a una festa a tema popstar: gli invitati si sono divertiti a ricreare i look cult di dive come Raffaella Carrà, Lady Gaga e le Spice Girls. Chiara Ferragni ha reso omaggio a Christina Aguilera nel video di Dirrty, mentre la sorella Valentina ha scelto Katy Perry in California Gurls. Francesca Ferragni ha lanciato l'idea "zero sbatti" dell'ultimo minuto: chiodo in pelle, cintura e cappello texano per una perfetta Madonna dei tempi di Don't Tell Me.

Chiara Ferragni come Christina Aguilera

Hailey Bieber "copia" una sfilata di Saint Laurent

Ogni anno le star fanno a gara a costumi sempre più eccentrici e particolari: facile riconoscere Morticia Addams o Harley Quinn, ma solo una vera fashion victim può riconoscere una sfilata couture del 1999! Hailey Bieber ha deciso di alzare le aspettative postando sui social una foto in cui è coperta solo da fiori, con corone di rose in boccio sul seno e sui fianchi.

Hailey Bieber vestita come una sfilata di Saint Laurent

L'ispirazione? Lo ha spiegato lei stessa nelle storie di Instagram: Laetitia Casta, una moderna Primavera di Botticelli sulla passerella di Saint Laurent.

Laetitia Casta sulla passerella di Saint Laurent nel 1999

La moda sembra essere l'ossessione di Hailey Bieber per questo 31 ottobre: tra i vari look sfoggiati c'è un iconico abito bondage di Versace, sfoggiato prima da Cindy Crawford poi da Kaia Gerber: Halloween non è mai stato così glamour!