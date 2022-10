Capelli Halloween 2022: idee, immagini e consigli per realizzare le acconciature Vuoi stupire tutti ad Halloween? I capelli sono fondamentali per creare il look perfetto la notte del 31 Ottobre: ecco 10 idee da copiare per la tua acconciatura!

Halloween è ormai vicino e oltre al costume, al make up e alla nail art spaventosa a tema, bisogna pensare anche alle acconciature da abbinare ai travestimenti per la macabra notte del 31 ottobre: raccolti, capelli colorati dal verde acido al viola, al rosa confetto, chignon e acconciature con intrecci elaborati per completare i make up look più diffusi come quello da strega, zombie o vampiro. Potete inoltre puntare su colori sgargianti e accessori spaventosi come fermagli a forma di scheletro o di osso ma anche accessori come ragnatele e ragni per rendere più spaventosa la vostra chioma per rendere i vostri capelli protagonisti della serata. Scopri tutte le idee da cui prendere ispirazione per completare il tuo look pauroso con le acconciature più belle per la notte di Halloween!

Capelli arruffati o lisci per il look da strega

Per completare il vostro look da strega per Halloween potete puntare su capelli molto cotonati e arruffati, una pettinatura selvaggia e disordinata. Per un effetto più alla moda potete optare per il frisè: cotonate la radice, poi realizzate le onde strette e precise su tutta la lunghezza con l'apposita piastra. Per ricreare l'effetto crespo asciugate i capelli a testa in giù per averli più gonfi e poi spettinateli e fissate con la lacca.

Capelli vaporosi e cotonati per il look da strega

Per un look tradizionale da strega invece potete optare per il liscio perfetto con la scriminatura centrale, perfetto da indossare se hai i capelli corvini o se vuoi osare con una parrucca colorata.

Il look da strega di @natalifits

Chignon per il travestimento da zucca

Se non potete rinunciare al simbolo per eccellenza di Halloween nemmeno per i vostri capelli, allora potete realizzare un'acconciatura a forma di zucca. Un modo davvero divertente di sistemare anche la chioma delle bambine: potete realizzarla o creando diversi chignon piccoli oppure facendone uno al centro della testa. L'importante è addobbarlo al centro con nastrini arancio e accessori verdi per creare foglie o rametti.

Lo chignon da zucca per Halloween

L'idea colorata e divertente per decorare il tuo chignon da zucca è quello di colorare i capelli con uno spray arancione e poi applicare sulla superficie della chioma degli intagli di cartoncino nero per ricreare occhi e bocca come se si trattasse di una vera zucca intagliata.

Lo chignon a forma di zucca

Capelli colorati per le acconciature Halloween

Se non ami i make up di Halloween ma non vuoi rinunciare a un tocco grottesco potrai concentrare l'attenzione sui capelli: per la notte delle streghe infatti c'è chi decide di stravolgere il proprio colore di capelli in modo temporaneo con tinture o spray colorati: le nuance più gettonate sono i toni del verde, del viola e dell'arancione. Crea lo styling che preferisci e indossa cerchietti, pinzette e fermagli a tema Halloween!

I capelli colorati di Halloween realizzati da @metal.cuts

Se vuoi un effetto davvero audace potrai invece colorare i tuoi capelli con il colore più rappresentativo di Halloween, l'arancione: l'idea perfetta per completare il tuo make up look da zucca o da scheletro in modo originale.

I capelli color zucca di @stizzygii

Pettinature spettinate per look da zombie

Serie televisive di successo come "The Walking Dead" hanno riportato alla ribalta gli zombie, tra i travestimenti di Halloween più spaventosi. Per questo travestimento è importante il make up ma potete renderlo ancora più pauroso con il giusto look della vostra chioma. Vanno bene le pettinature spettinate, scomposte e selvagge. Potete poi creare una frangia scalata creandola voi stesse su una parrucca: prendete le forbici e create degli scalini a differenti altezze. Utilizzate poi una piastra per renderla completamente liscia e arruffate il resto dei capelli. Volete un look misterioso e appariscente? Spettinate i vostri capelli fissando in modo casuale e impreciso alcune ciocche con del gel, in modo che stiano dritte sulla testa. Portate poi alcune ciocche anche davanti al viso, in modo che lo nascondano in parte creando un "effetto tenda".

Capelli da zombie

Un'altra idea per completare il tuo look da zombie è quello di creare un effetto frisè con la piastra, da realizzare su tutta la chioma, spettinandola poi con le mani. Il risultato finale sarà quello di una chioma arruffata e trasandata, in perfetto stile con il make up da zombie.

Capelli frisè per il look da zombie

Capelli effetto bagnato per i Vampiri

Il look da vampira è tra i più gettonati per la notte di Halloween, dopo avere realizzato un perfetto make up da completare con canini aguzzi e gocce di sangue, per questo travestimento sarà perfetto un effetto wet per i vostri capelli, perfetto sia sul capello corto che su quello lungo, e adatto anche ai raccolti.

Il vampire look di @traumadni

L'effetto bagnato è l'ideale per questa acconciatura per rendere il vostro look più tetro e trasandato. Arrotolate su se stesse le ciocche e fissatele con un gel ad effetto bagnato, portandone alcune anche davanti agli occhi, sui quali avrete sfumato un ombretto verde scuro o viola per renderli ancora più cupi.

Capelli wet per il look da zombie

Raccolto con i fiori per il teschio messicano

Lo sugar skull è un travestimento da teschio coloratissimo che si ispira alla tradizione messicana. Per questo look non possono mancare la coroncine di fiori, grandi e colorate. Le tipologie di fiori più gettonate sono le rose e le ortensie, da intrecciare tra di loro fino a creare una sorta di cerchietto extra large.

La coroncina di fiori per il look da scheletro messicano

I capelli potranno essere perfettamente lisci oppure mossi se volete un look pulito ed elegante, ma potrete arruffarli rendendoli voluminosi se preferite un hair style più spaventoso. Potete aggiungere fiori, merletti, pizzo per rendere l'acconciatura più fantasiosa.

Capelli lisci per lo sugar skull

I capelli neri e bianchi di Crudelia De Mon per Halloween

Tra le maschere di Halloween da cui prendere ispirazione c'è anche il look di Crudelia de Mon con i suoi capelli bicolor bianchi e neri. Caschetto spettinato e un po' arruffato, lo potrai creare in modo semplicissimo indossando una parrucca abbinandola al tuo make up con occhi intensi e labbra rosse.

I capelli bicolor di @darkheartouija

Per un effetto bicolor fai da te potrai dividere la tua chioma con una scriminatura centrale e vaporizzare su un lato uno shampoo secco in modo abbondante, che renderà i tuoi capelli bianchi senza bisogno di tinture o spray coloranti.

Il look da Crudelia di @jackielopezmusic

I capelli di Mercoledì Addams

Tra i look più copiati di sempre ci sono anche i costumi della famiglia Addams, e in particolare quello di Mercoledì. Se hai i capelli lunghissimi e scuri l'idea che fa per te è proprio quella di copiare le sue lunghe trecce ai lati del viso: dividi i tuoi capelli con una scriminatura centrale e intreccia poi i capelli partendo da sopra le orecchie, che dovranno restare coperte dai capelli.

Le trecce di Mercoledì Addams

Se hai la frangia il tuo look sarà ancora più realistico: lasciala spettinata e divisa al centro in modo da creare un look arruffato e disordinato.

Il look da Mercoledì Addams

Fiori e cerchietti l'elfo

Tra i costumi più trendy c'è anche il look da elfo o fata dei boschi: una maschera colorata e meno dark e cupa rispetto alle altre proposte. Un look etereo e delicato, che per i capelli predilige gli hair style con i capelli sciolti, sia lisci che mossi. Gettonatissimi anche i semi raccolti e le piccole trecce nascoste tra una ciocca e l'altra.

Il look da elfo di @limarova_beauty_

Non possono mancare poi i dettagli luminosi tra i capelli e le coroncine di fiori da portare sulla fronte, che potranno essere piccolissime e fini, con fiori dai toni pastello, oppure dalle dimensioni più grandi e toni sgargianti.