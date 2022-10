Valentina Ferragni in versione ‘coniglietta’: si prepara ad Halloween con la tuta trasparente Valentina Ferragni è partita per New York, dove ha anticipato la notte di Halloween 2022 con un look da “black bunny”

A cura di Beatrice Manca

Valentina Ferragni è volata oltreoceano per festeggiare Halloween: dopo la rottura con Luca Vezil ha deciso di prendersi un po' di tempo per sé, godendosi la famiglia, gli amici e i viaggi. Approfittando del lungo ponte di inizio novembre è volata a New York, dove ha sfoggiato un costume da "black bunny" effetto vedo-non-vedo.

Valentina Ferragni con la tuta trasparente

Negli Stati Uniti la tradizione di Halloween è molto sentita e i travestimenti, che coinvolgono adulti e piccini, sono spesso slegati dal mood "horror" della festa. Anzi, la tendenza tra le star è "copiare" le altre star, vestendosi come i propri idoli di infanzia, come le cantanti famose. Prima della festa di Halloween vera e propria Valentina Ferragni ha condiviso su Instagram un look da "coniglietta" dark con tanto di orecchie, maschera nera sugli occhi. Il pezzo forte? Il body con inserti trasparenti, firmato Mugler&Woldorf.

Valentina Ferragni indossa Mugler&Wolford

Tutti i look di Valentina Ferragni per Halloween

Per festeggiare questo Halloween da single Valentina Ferragni ha deciso di sfoggiare non uno, ma due costumi (e dobbiamo ancora vedere il look per la notte del 31 ottobre!). Venerdì scorso ha partecipato insieme alle sorelle Chiara e Valentina a una festa a tema popstar, dove si è divertita a interpretare Katy Perry nel video di California Gurls con parrucca viola, minigonna arcobaleno e bustier a tema "candy".

Valentina Ferragni è Katy Perry

Poi è partita alla volta di New York, dove ha sfoggiato il look in total black trasparente con le orecchie da coniglio: come ci stupirà per la notte delle streghe nella Grande Mela?