Il nude look di Valentina Ferragni: per la vacanza in Corsica sceglie l’abito trasparente

A cura di Arianna Colzi

Valentina Ferragni è in vacanza in Corsica con la sorella Chiara, la quale sta trascorrendo un'estate con la sorella Francesca, la madre e i figli. Dopo un periodo in Grecia, l'imprenditrice ha deciso di raggiungere la sorella minore e alcuni amici per una fuga nel mare cristallino, tra gite in barca e una tappa anche nell'esclusiva Ile de Cavallo. Per una cena elegante in spiaggia, Valentina Ferragni opta per un vestito dall'effetto trasparente con accessori color smeraldo.

Il look da spiaggia di Valentina Ferragni

Raggiante ed elegante, Valentina Ferragni sfoggia un look impeccabile per una cena in riva al mare con gli amici. L'influencer sfoggia un abito dall'effetto trasparente, un copricostume che diventa capo di lusso e sofisticato con il drappeggio all'altezza del décolléte. Il modello è l'Absinthe del brand Rat & Boa, marchio di abbigliamento femminile londinese fondato dalle designer Valentina Muntoni e Stephanie Bennett nel 2015. Il brand è diventato celebre proprio per le silhouette dei suoi abiti, tendenzialmente aderenti in vita e con un fondo ampio, sensuali e iper femminili: la stessa Valentina Ferragni indossa spesso i loro vestiti in estate. Lo scollo sulla schiena è caratterizzato dall'incrocio delle spalline, mentre la gonna è ampia e con maxi spacchi laterali. L'abito costa 275 euro ed è in vendita sul sito di Rat & Boa.

Ferragni abbina questa potente tonalità di viola ad accessori dai colori sgargianti ed estivi. Una collana chocker con una pietra turchese al centro, riprende le tonalità verdi degli orecchini a forma di V, modello UALI, entrambi del suo brand Valentina Ferragni Studio. A completare il look un accessorio esclusivo sui toni del verde smeraldo: si tratta della mini bag firmata Bottega Veneta color envy gold del celebre modello Jodie. Un vero gioiello, molto raro da trovare in questa tonalità, che costa 2.900 euro.

