Chiara Ferragni, l’abito per le vacanze al mare è in pizzo con effetto trasparente Chiara Ferragni è volata in Corsica per alcuni giorni di vacanza insieme alla sorella Valentina. Mentre non si placano i gossip sulla presunta relazione con l’imprenditore Silvio Campara, l’influencer sfoggia look effortless chic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni si sta godendo la sua estate da single. Dopo la separazione dal marito Fedez, l'influencer ha deciso di partire per la Grecia con la sorella Francesca, la madre Marina Di Guardo e i figli Leone e Vittoria: all'isola di Mykonos, infatti, sono legati molti ricordi d'infanzia, come ha mostrato in uno scatto replica di una foto di 32 anni prima. Mentre non si placano le notizie sul presunto flirt con l'imprenditore Silvio Campara, l'influencer fa quadrato intorno alla famiglia volando in Corsica per trascorrere alcuni giorni con la sorella Valentina Ferragni e alcuni amici. Tra abiti bianchi da spiaggia e look super chic, Ferragni continua a condividere alcuni look sfoggiati sull'isola greca di Paros.

Chiara Ferragni a Paros

Il look chic di Chiara Ferragni in Grecia

Perfetto per esaltare l'abbronzatura, Chiara Ferragni incanta tutti con un abito in pizzo color ciliegia. La nuance del vestito sfoggiato a Paros riprende il colore di tendenza dello scorso Autunno/Inverno, il dark cherry, aggressivo ed elegante ma soprattutto adatto per ogni occasione. Il modello in pizzo midi con effetto vedo-non vedo è firmato Isabelle Mathers x Johansen: la scollatura asimmetrica del modello Poppy è il tocco che esalta l'abbronzatura del décolleté con le spalline attorcigliate che rappresentano un dettaglio glamour in più.

Chiara Ferragni

Questo capo è il simbolo di quell'estetica effortless chic che tanto si è diffusa in questi ultimi anni: si tratta di una tendenza molto casual che esalta la sensualità e i dettagli più glamour optando per linee e motivi essenziali e perfino minimal. Un modello che Chiara Ferragni abbina a un tocco leggere di make up, per evidenziare la bellezza naturale esaltata dall'abbronzatura. L'abito è venduto sul sito del brand a 195 euro ed è abbinato a un paio di sandali in corda firmati Dior, che aveva già sfoggiato qualche estate fa durante una vacanza al mare in Sardegna.

L'abito abbinato ai sandali Dior