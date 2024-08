video suggerito

L’estate di Chiara Ferragni è all’insegna del bianco (e col nuovo amico Silvio Campara) Chiara Ferragni “va in bianco” solo coi look. È il suo colore preferito d’estate, anche in questa da single. Ma è stata paparazzata con un nuovo amico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Settimanale Chi

Per Chiara Ferragni questa è la prima estate da single: il matrimonio dell'imprenditrice con Fedez è arrivato al capolinea e sono alle prese con gli accordi del divorzio. Il rapper ha una nuova frequentazione già da alcune settimane: dopo il breve flirt con Sveva Magatti, ora è sempre in compagnia della modella francese Garance Authiè. Ma anche l'influencer è stata paparazzata in compagnia di un nuovo uomo.

Chiara Ferragni "va in bianco"

Chiara Ferragni trascorrerà l'estate con la famiglia, gli amici e i due figli, ovviamente. Leone e Vittoria trascorreranno le loro vacanze dividendosi tra i due genitori. Ora sono con la madre in Grecia: con loro ci sono anche Francesca Ferragni assieme alla famiglia e Angelo Tropea, ex collaboratore dell'imprenditrice, che le è stato molto vicino in questo periodo difficile. Nella valigia delle vacanze, l'imprenditrice ha seguito un filo conduttore: è il bianco il grande protagonista dei suoi look balneari. Ama molto questo colore, che in effetti in questo periodo è l'ideale: fresco, versatile, facile da abbinare, luminoso. Lei lo ha scelto per i costumi da bagno, per i look da sera, non si è lasciata sfuggire l'intramontabile camicia, un capo must have in questa stagione, il più chic di tutti.

Chi è l'uomo insieme a Chiara Ferragni

Questa estate Chiara Ferragni va in bianco, ma solo in fatto di look. Infatti è vestita proprio di bianco anche nelle foto pubblicato dal settimanale Chi, uscito in edicola con una serie di scatti che ritraggono l'imprenditrice in dolce compagnia. Amicizia o nuovo flirt? Lui si chiama Silvio Campara. Il primo incontro, secondo la ricostruzione del giornale, risalirebbe a giugno, a Forte dei Marmi. L'imprenditrice era lì con l'amico Angelo Tropea, lui con la moglie Giulia e i figli. I due si sarebbero incontrati ai bagni Piero una prima volta, proprio sotto la tenda di Angelo Tropea. In quel periodo a Chiara Ferragni era stata attribuita una frequentazione con l'ortopedico Andrea Bisciotti e risalirebbe proprio a quegli stessi giorni la crisi coniugale tra Campara e la compagna.

Leggi anche Chiara Ferragni audace al tramonto in abito trasparente con maxi spacco e cut-out

Settimanale Chi

Lui è un ex modello di 45 anni, Ceo di Golden Goose, un brand di scarpe di lusso. Secondo Dagospia, il sito diretto da Roberto D’Agostino, tra i due imprenditori ci sarebbe un'amicizia affettuosa. Secondo il settimanale Chi, ci sarebbe anche una foto di Silvio Campara sul telefonino di Chiara Ferragni. I paparazzi hanno immortalato un momento in cui l'imprenditrice, durante un pranzo con amici, mostra la foto di un uomo sul proprio telefono e fa uno sguardo intenerito. Per privacy la redazione di Chi ha oscurato la foto, ma sembra si trattasse proprio dell'imprenditore.