video suggerito

Chiara Ferragni si rifugia nei ricordi di famiglia: “32 anni dopo stesso posto stesso amore” Chiara Ferragni è a Mykonos con la sorella e la madre. Hanno fatto una foto nel posto dove erano state anche 32 anni prima, mettendo poi gli scatti a confronto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni con la famiglia prima e dopo

Mentre tutti parlano di lei, Chiara Ferragni ha lasciato l'Italia. Proprio di questi giorni, infatti, è la notizia della chiusura del suo negozio di Milano e parallelamente impazza il gossip su un presunto flirt con Silvio Campara. Lei non ha commentato nulla di tutto ciò e continua a godersi Mykonos: è volata lì con Leone e Vittoria: per i due bimbi è la prima estate da trascorrere separatamente coi genitori, alle prese con il divorzio. Sono presenti sull'isola anche la madre dell'imprenditrice Marina Di Guardo e la sorella minore Francesca Ferragni, col marito e il figlio. La famiglia per l'influencer è stata un'ancora di salvezza, in questi mesi difficili.

Chiara Ferragni mostra la foto del passato

Quest'anno è Mykonos la meta delle vacanze estive di Chiara Ferragni, partita alla volta dell'isola già da diversi giorni. Lì si sta godendo l'amore della sua famiglia, che in questi mesi l'ha sempre sostenuta, senza mai lasciarla sola. Non è stato un periodo facile: prima loscandalo legato al caso Balocco con tutto ciò che ne è conseguito e le ripercussioni che ha avuto sul piano professionale, poi la fine del matrimonio con Fedez.

Lo scatto di 32 anni fa

È la sua prima estate da single. Per tenere lontane ansie, pensieri negativi e preoccupazioni, ha scelto un luogo a lei caro: proprio a Mykonos, infatti, era già stata da piccola proprio con la sorella Francesca e Marina Di Guardo. Difatti le tre non hanno resistito a fare un tuffo nel passato.

Chiara Ferragni, Francesca Ferragni e Marina Di Guardo oggi

Chiara Ferragni ha condiviso due scatti: il primo risale a 32 anni fa e la ritrae, bambina, assieme alla sorella e alla madre. Il secondo appartiene al presente, ma realizzato nello stesso identico luogo: l'imprenditrice indossa un mini dress con la schiena nuda, abito a fiori con dettagli cut out sui fianchi per Francesca, abitino corto a balze per Marina Di Guardo. "32 anni dopo, stesso posto, stesso amore. Sei il mio paradiso sicuro" recita la didascalia.