Chiara Ferragni, la foto di 22 anni fa con l'amico del cuore: ha gli stessi capelli di mamma Marina Chiara Ferragni ha condiviso sui social una foto che la ritrae con il migliore amico Filippo Fiora messa a confronto con uno scatto dei due risalente a sedici anni fa: ecco com'è cambiata.

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni con il migliore amico Filippo Fiora

Chiara Ferragni sta trascorrendo le vacanze in Corsica dopo aver fatto tappa in Grecia insieme ai figli Leone e Vittoria, la madre Marina Di Guardo e la sorella Francesca. Sicuramente un'estate non facile questa, visto che è la prima dopo la separazione da Fedez. Proprio mentre i figli trascorrono un po' di giorni con il padre, l'imprenditrice è partita per la Corsica insieme alla sorella Valentina Ferragni e ad altri amici. Mentre si prepara a fare tappa in Sardegna, dove l'ex marito ha affittato una casa da diversi mesi, Ferragni ha condiviso uno scatto risalente ai primi anni Duemila, quando aveva poco più di quindici anni, con uno dei suoi amici più stretti.

Chiara Ferragni, com'era vent'anni fa

Sul suo profilo Instagram Chiara Ferragni ha condiviso uno scatto risalente a queste vacanze in Corsica con il suo migliore amico, Filippo Fiora. I due in costume e in riva al mare sembrano affiatati proprio come nella foto che l'influencer ha messo a confronto: accanto a quello di oggi, infatti, compare anche uno scatto che ritrae Ferragni e Fiori ancora adolescenti. Come scrive nella descrizione del post, la foto risale a 22 anni fa, quando i due avevano poco più di 15 anni e probabilmente stavano trascorrendo una giornata in riva al fiume.

Chiara Ferragni e Filippo Fiora

Nella foto di sedici anni fa Ferragni sfoggia una cascata di riccioli biondi, un bikini blu con delle frange e un chocker al collo, in pieno stile anni Duemila. In questo ricordo attraverso cui celebra l'amicizia con il suo migliore amico, l'influencer mostra la sua evidente somiglianza con la madre Marina Di Guardo e con i suoi riccioli biondi. Un'acconciatura che non è del tutto scomparsa visto che, come si vede nello scatto di oggi, quando lascia i capelli al naturale, la chioma tende a diventare mossa, a tratti curly, come accade anche alla sorella Francesca. Un punto di riferimento quello degli amici e della famiglia a cui Ferragni si aggrappa per superare un periodo oggettivamente complesso, tra le vicende giudiziarie e quelle private