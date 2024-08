video suggerito

Chiara Ferragni, top strappato in vacanza: la serata a Mykonos con il look cut out Chiara Ferragni è partita in vacanza coi figli Leone e Vittoria. Per la serata a Mykonos ha scelto un look total black con accessori griffati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni

È estate e quindi è per tutti tempo di vacanze. Ilary Blasi è volata a Tenerife con la sorella, le figlie e il compagno, Aurora Ramazzotti è partita per il Montenegro con la famiglia, Elisabetta Gregoraci si trova nella sua amata Sardegna assieme a Nathan Falco Briatore. Chiara Ferragni invece ha scelto la Grecia: è partita coi due figli Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni in vacanza coi figli

Questa estate segna le prime vacanze da single di Chiara Ferragni: è a tutti gli effetti finito il matrimonio con Fedez e i due stanno facendo vite completamente separate. Non si vedono insieme dal giorno della festa di compleanno del primogenito Leone. Ad oggi, il rapper fa coppia fissa con la modella Garance Authié, ma anche l'imprenditrice è finita al centro del gossip per la sua vita sentimentale: pare sia molto vicina all'ex modello nonché Ceo di Golden Goose, Silvio Campara. I due si sarebbero conosciuti a Forte dei Marmi mesi fa.

Chiara Ferragni

Attualmente, invece, l'influencer si è spostata a Mykonos: sta cercando lì un po' di serenità assieme ai due figli. Con loro c'è anche il caro amico ed ex collaboratore Angelo Tropea, che non l'ha mai lasciata sola in questi mesi di bufera professionale e privata. C'è poi la sorella Francesca Ferragni, col marito e il figlio Edo. Il guardaroba delle vacanze in Grecia di Chiara Ferragni è ricco di bikini per la spiaggia e la piscina, con look comodi per il giorno e più trendy per la sera. Il nero resta uno dei colori che predilige, anche d'estate.

Leggi anche Chiara Ferragni audace al tramonto in abito trasparente con maxi spacco e cut-out

Chiara Ferragni

Il look di Chiara Ferragni

Per la serata a Mykonos l'influencer ha sfoggiato un look total black, un coordinato. Il due pezzi è composto da top con colletto leggermente rialzato e dettaglio cut out laterale, circondato da due nodi. La gonna è lunga fino alle caviglie, a vita bassissima, con ombelico in vista. Ha completato l'outfit con accessori coordinati: la borsa è di Miu Miu, lavorata all'uncinetto, con dettagli in oro e logo goffrato.

Costa 1800 euro. I sandali, invece, sono di Dior, in cotone ricamato e intrecciato. Costano circa 1000 euro. L'influencer si è fatta conquistare dallo style del momento: è la stagione dei wet hair, i capelli effetto bagnato che spopolano tra le celebrity in vacanza.