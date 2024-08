Chiara Ferragni, abitino con maxi scollatura per la golden hour sul mare

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni

Proseguono le lunghe vacanze greche di Chiara Ferragni, che quest'anno è tornata in posti a cui sono legati tanti ricordi d'infanzia. Era stata su quelle stesse isole anche da bambina, proprio con la madre Marina Di Guardo e la sorella Francesca Ferragni, che sono con lei anche adesso. La famiglia non l'ha mai abbandonata in questi mesi difficili. Ovviamente, l'imprenditrice ha con sé anche i due figli, Leone e Vittoria: per loro è la prima estate in cui faranno vacanze separate coi genitori. Entrambi sono attualmente al centro del gossip: da un lato il presunto flirt dell'influencer con Silvio Campara, dall'altro le frequentazioni del rapper attualmente in Sardegna. Ma Chiara Ferragni è fisicamente lontana da queste chiacchiere e continua a godersi Mykonos e Paros.

Chiara Ferragni in Amazuìn, borsa Miu Miu

Chiara Ferragni in bianco

Il bianco è il colore dell'estate di Chiara Ferragni, la nuance che domina il suo guardaroba delle vacanze. La scelta appare appropriata, visto che è sicuramente è la tonalità estiva per eccellenza: fresca, pulita e ovviamente anche molto versatile e facile da abbinare, perfetta per far risaltare l'abbronzatura. In valigia, l'influencer ha messo diversi capi white, dai micro bikini ai look per la sera.

Chiara Ferragni a Paros

Il nuovo candido outfit arriva da Paros, una delle mete più caratteristiche e più amate della Grecia. L'imprenditrice si è goduta lo splendido panorama marino nell'ora del tramonto. Mini dress bianco per lei, con incrocio e dettagli cut-out, un vestito a maniche lunghe con maxi scollatura. È di Amazuìn. Ha completato l'outfit con l'iconica borsa Miu Miu all'uncinetto (da 1800 euro). Capelli effetto bagnato per l'imprenditrice, la tendenza del momento che ha conquistato tutti.

Chiara Ferragni coi wet hair

Che cos'è la golden hour

La "golden hour" a cui fa riferimento Chiara Ferragni, nella didascalia del suo post, è il momento che precede il tramonto e che segue di poco l'alba. Pare che sia quello in cui si creano le condizione di luce perfette per scattare foto e selfie, perché l'ambiente viene inondato di una magica luce soffusa e dorata, calda e avvolgente, che rende il paesaggio particolarmente affascinante. È un fenomeno luminoso dovuto all'angolazione del sole, al modo in cui i raggi solari colpiscono la terra ad un'inclinazione molto ravvicinata e attraversano l'atmosfera. In questo passaggio la luce incontra particelle atmosferiche come polvere, acqua e gas, che rendono la luce più tenue, regalando quelle sfumature a prova di selfie.