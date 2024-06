video suggerito

Chiara Ferragni a Capri dà il via all’estate 2024: il tubino floreale nasconde un omaggio all’isola Chiara Ferragni ha dato ufficialmente il via all’estate 2024 con un weekend a Capri. Sullo sfondo di un meraviglioso scorcio panoramico, ha sfoggiato un tubino a fiori che nasconde un omaggio all’isola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

144 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni sembra essersi lasciata il momento difficile alle spalle: a diversi mesi dallo scandalo dei pandori Balocco e della separazione da Fedez, ha ricominciato a postare regolarmente sui social, documentando la maggior parte dei suoi impegni quotidiani con foto e Stories. Certo, i figli Leone e Vittoria vengono tenuti lontani dai riflettori a differenza del passato, ma per il resto l'imprenditrice è felice di aver recuperato il rapporto diretto con i fan. L'avevamo lasciata tra le mura casalinghe con l'iconico pigiama decorato con i serpenti, ora la ritroviamo alle prese con un nuovo viaggio ma questa volta "nazionale": per dare il via al weekend con il piede giusto è volata a Capri e il primo outfit sfoggiato sull'isola è in pieno stile vacanziero.

La vacanza di Chiara Ferragni a Capri

Nell'ultima settimana Capri è diventata il centro del mondo per l'universo fashion: dopo aver ospitato l'esclusiva sfilata di Jacquemus ed essere invasa dalle star di fama internazionale, da Deva Cassel a Dua Lipa, fino ad arrivare a Elodie, ora è stata visitata anche Chiara Ferragni, che ha scelto proprio l'isola partenopea per il suo weekend fuori Milano.

Chiara Ferragni a Capri

Ieri l'imprenditrice ha raggiunto Napoli nel pomeriggio e, dopo una traversata a bordo di uno yacht privato, è sbarcata all'ombra dei Faraglioni. Ha passeggiato tra i vicoli concedendo selfie ai fan, ha assaggiato le leccornie dolci del luogo e in serata ha prima mangiato la pizza e poi si è scatenata nell'iconica locanda Anema e Core (che per l'occasione ha realizzato per lei dei gadget personalizzati, dal tamburello al macinapepe.

Chiara alla taverna Anema e Core

Il primo look vacanziero di Chiara Ferragni

Quale migliore occasione del weekend a Capri per sfoggiare il suo primo look davvero vacanziero? Chiara si è lasciata immortalare sullo sfondo di un meraviglioso scorcio locale con indosso un maxi abito a fiori. Si tratta di un tubino lungo fino ai piedi che le ha fasciato la silhouette, un modello con le spalline larghe, lo scollo tondo e delle taschine tono su tono sui lati, la sua particolarità? È a fondo celeste ma decorato all-over con delle vitaminiche rose gialle, dunque è un mix dei colori simbolo dell'isola che evoca immediatamente un'atmosfera spensierata e vacanziera. Per completare il tutto l'imprenditrice ha scelto un paio di pumps rosa cipria con la punta quadrata e i gioielli scintillanti della sua collezione. Capelli sciolti con delle adorabili beach waves, manicure rosa metallizzata e segno dell'abbronzatura in vista: Chiara Ferragni è pronta per dare il via alla sua estate 2024.