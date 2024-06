video suggerito

Il pigiama con i serpenti di Chiara Ferragni: perché il look da notte è iconico Chiara Ferragni riesce a essere iconica anche quando va a dormire e lo ha dimostrato con le recenti Stories in pigiama: ecco chi ha firmato il suo look da notte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha ripreso in mano la sua vita dopo il momento difficile vissuto alla fine dello scorso anno. Tra lo scandalo dei pandori Balocco e la separazione da Fedez, ha dovuto affrontare una serie di drastici cambiamenti ma, dopo un iniziale periodo di smarrimento, ora sembra essere tornata quella di sempre. Certo, non è stato semplice trovare la forza per andare avanti ma, complici il sostegno della famiglia e degli amici e l'amore dei figli, è stata capace di ritrovare lentamente il sorriso. Ora vive con i piccoli Leone e Vittoria e con il cagnolino Paloma nell'enorme casa milanese in cui si era trasferita anche con l'ex marito pochi mesi prima della rottura e sui social non esita a documentare alcune dolci scene della quotidianità: in quanti hanno notato il suo originale pigiama?

Il pigiama con i serpenti di Chiara Ferragni

Qual è stato il momento in cui Chiara Ferragni ha ripreso simbolicamente in mano la sua vita? Quando è tornata sui social con il revenge dress total black ormai passato alla storia. Da quel momento in poi ha ricominciato a postare regolarmente, concentrandosi soprattutto sui look glamour scelti per i diversi eventi quotidiani. Di tanto in tanto, però, si immortala anche tra le mura domestiche, rivelando così il suo lato più "umano". Lo ha fatto proprio di recente: dopo aver condiviso un primo piano sul piercing all'interno dell'orecchio, si è lasciata fotografare poco dopo essersi alzata dal letto mentre giocava con Paloma. Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fan? Il pigiama ricoperto di serpenti.

Il pigiama coi serpenti di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni con il look da notte iconico

Gli amanti della moda avranno sicuramente riconosciuto la stampa con i serpenti multicolor che si intrecciano sul pigiama bianco di Chiara Ferragni: si tratta della grafica Snakes firmata ToiletPaper, il brand dall'animo irriverente, divertente e pop creato da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari. Il pigiama è il classico modello con pantaloni over e casacca con abbottonatura a camicia, la sua particolarità è proprio la decorazione stampata all-over che lo trasforma in un capo perfetto per una festa. Non sorprende che sul sito ufficiale venga definito "Pigiama party" con tanto di didascalia ironica: "Non avrai bisogno di chiedere ai tuoi genitori il permesso di invitare gli amici. Il tuo pigiama è di per sé una festa". Qual è il prezzo di questo capo? Viene venduto a 178 euro ma attualmente non è disponibile. Chiara è però riuscita lo stesso ad averlo, dando prova di essere iconica anche in versione "notte".

Pigiama ToiletPaper