L’estate selvaggia di Valentina Ferragni: il nuovo look animalier con bandana e abito zebrati Valentina Ferragni ha dato il via alla sua estate e, a giudicare dal suo nuovo look, sarà più selvaggia che mai. Ha puntato sul total animalier, abbinando un maxi abito di seta a una bandana anni ’90, entrambe a stampa zebrata black&white.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni non è più semplicemente la sorella minore di Chiara, è ormai diventata una vera e propria imprenditrice che ha costruito un "impero" che porta il suo nome. Ha lanciato un brand di gioielli scintillanti e colorati e da diversi anni sta ottenendo non poco successo a livello internazionale. Oltre a gestire il marchio, continua a essere anche icona di bellezza e di stile, un'influencer capace di lanciare mode e tendenze con un unico scatto postato sui social. È proprio quanto accaduto nelle ultime ore: la minore delle sorelle Ferragni ha infatti proposto un nuovo look super selvaggio che si rivelerà perfetto per la prossima estate.

Valentina Ferragni lancia la fantasia zebrata per l'estate

Al motto di "Savage summer", ovvero "Estate selvaggia", Valentina Ferragni ha mostrato il suo nuovo e originale outfit. Ha puntato sul total animalier ma in una versione insolita: niente leopardato, per l'estate ha lanciato la fantasia zebrata in black&white. Ha scelto un abito firmato Rat & Boa, per la precisione il modello Zinnia in seta, con lo scollo ad anello leggermente drappeggiato, le spalline sottili incrociate dietro la schiena e la gonna lunga e sinuosa con un profondissimo spacco laterale. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 165 sterline (circa 190 euro). Certo, Valentina si è immortalata solo a mezzo busto, dunque non ha mostrato l'effetto finale, ma, considerando che è icona di bellezza, di certo le calzerà a meraviglia.

Abito e bandana Rat & Boa

La bandana animalier di Valentina Ferragni

L'abito non è l'unico dettaglio zebrato del look di Valentina Ferragni, ha indossato anche una bandana coordinata (sempre a stampa zebra in black&white). A primo impatto sembra un foulard di seta ma in verità è una bandana vera e propria con un fiocco che si annoda sulla parte posteriore della testa, così da rimanere fissa sul capo anche in caso di vento. È firmata sempre Rat & Boa, costa 40 sterline (46 euro circa) e viene descritta come un "accessorio ispirato agli anni '90". Insomma, la sorella di Chiara è sempre sul pezzo quando si parla di tendenze: in quante seguiranno il suo esempio e in estate punteranno sul total animalier zebrato?