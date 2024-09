video suggerito

Valentina Ferragni fa antigravity yoga: cos'è e quali sono i benefici dell'allenamento sospeso Valentina Ferragni ha sperimentato l'antigravity yoga, l'allenamento che sfida la forza di gravità e che si pratica in sospensione. Ha molti benefici.

A cura di Giusy Dente

Valentina Ferragni ama condividere suoi social la sua quotidianità, con fan e follower, che sono abituati a vederla impegnata tra eventi glamour, sfilate, feste, eventi in giro per il mondo da sola o col fidanzato Matteo Napoletano. Ma anche la palestra occupa una fetta consistente delle sue giornate. L'allenamento è una parte irrinunciabile della sua routine, perché ama prendersi cura di sé e tenersi in forma. Fa parte del suo stile di vita. Nel tempo ha sperimentato diverse discipline: ora è alle prese con un allenamento molto in voga nelle palestre. Si tratta dell'antigravity yoga.

Valentina Ferragni a lezione di antigravity yoga

Valentina Ferragni è una grande fan della pole dance. Ha iniziato a praticarla alcuni anni fa, mostrandosi alle prese con il palo, inizialmente un po' titubante e poi sempre più sciolta e a proprio agio nello sviluppare i vari esercizi e i vari movimenti sull'attrezzo. Questa disciplina le ha permesso di diventare più forte, di acquisire anche maggiore consapevolezza del proprio corpo e più fiducia in se stessa, dopo un passato in cui il rapporto con lo specchio non è stato sempre benevolo. Gli haters hanno fatto in questo la loro parte: per l'influencer non è sempre stato facile reagire a certi commenti, al body shaming. Poi crescendo ha fatto pace con la propria immagine, si è rasserenata e ha imparato a dare sempre meno importanza ai commenti negativi e più importanza alla propria salute, al proprio benessere. Si piace così com'è e la sua priorità è avere un corpo sano. Per questo fa da sempre tanto sport. Ora è alle prese con l'antigravity yoga. Questo allenamento si fa in sospensione dunque richiede forza, concentrazione, equilibrio, fluidità.

I benefici dell'antigravity yoga

Questo allenamento è impegnativo, perché si pratica appesi a un'amaca. È un attrezzo specifico, fatto di un tessuto resistente, ma al tempo stesso morbido al tatto ed elastico, appeso al soffitto mediante un sistema di aggancio regolabile, così da modificare la distanza delle amache da terra e la loro altezza. L'antigravity yoga rilassa i muscoli, favorisce la circolazione sanguigna, migliora la flessibilità articolare, rinforza addominali, braccia, gambe, glutei, distende la colonna vertebrale e aiuta il drenaggio dei liquidi. Una sessione dura circa 45 minuti. L'allenamento si svolge prima coi piedi a terra per il riscaldamento, poi c'è la fase aerea vera e propria e infine si chiude il tutto con una fase di relax cullati all’interno dell’amaca. In questa fase conta molto anche il respiro, che va coordinato proprio per rilassarsi completamente e ottenere tutti i benefici della sessione di allenamento.