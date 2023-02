Valentina Ferragni in intimo, un hater le scrive che non ha il fisico: “Cosa ho di sbagliato?” Valentina Ferragni vittima di body shaming: ha risposto amareggiata al commento di un hater, invitando a smetterla di giudicare i corpi altrui.

A cura di Giusy Dente

Dopo quasi dieci anni di fidanzamento, Valentina Ferragni festeggerà il suo primo San Valentino da single. L'influencer lo scorso ottobre ha annunciato la fine della relazione con lo storico compagno, Luca Vezil. In vista del 14 febbraio, però, l'influencer ha comunque voluto celebrare l'amore: non quello verso gli altri, ma quello per se stessa. Lo ha fatto con degli scatti in lingerie, che immediatamente hanno scatenato haters e leoni da tastiera.

Valentina Ferragni celebra l'amore verso se stessa

Amarsi, volersi bene, accettarsi e migliorarsi sempre: è così che vive la vita Valentina Ferragni. Nel tempo l'influencer ha imparato a lasciarsi scalfire sempre meno dalle critiche e dalle offese altrui, a cui è mediaticamente molto esposta. Spesso è stata al centro di un feroce body shaming: si è sentita dire di tutto, da "barile" a "grassa". Non sono mancate parole violente anche in risposta ai suoi video di pole dance, da "grassotta" a "magna de meno".

Pratica questa disciplina da alcuni anni e questi esercizi al palo, uniti al pilates, l'hanno aiutata a recuperare fiducia in se stessa, armonia col proprio corpo, equilibrio e confidenza con lo specchio. Anche per questi motivi Yamamay l'ha scelta come testimonial per la capsule collection di San Valentino. Il marchio ha riconosciuto in lei la persona più adatta per fare da portavoce a un messaggio d'amore universale e a tutto tondo: quello verso se stessi e verso il proprio corpo.

Valentina Ferragni nel mirino degli haters

Le foto di Valentina Ferragni in lingerie hanno immediatamente scatenato haters e leoni da tastiera, che si sono lanciati in critiche pesanti e parole cattive. L'influencer, come spesso fa, ha voluto personalmente rispondere a uno dei tanti messaggi negativi ricevuti. "Va bene tutto, ma Valentina col fisico che ha anche no, sponsorizzare intimo": ecco nuovamente il corpo della 30enne al centro di un giudizio sterile, mirato a sminuirla e ferirla.

Valentina Ferragni ha voluto dunque condividere il proprio pensiero al riguardo

Dopo quasi 10 anni in questo ambiente rimango ancora stupita dalla stupidità con cui si fanno certi commenti così ignoranti (e non richiesti) sul corpo di una donna con una leggerezza aberrante e senza il minimo senso di empatia. Potrò non piacere a tanti, potrà non piacere esteticamente il mio fisico a tanti, potrò non stare simpatica/intelligente/interessante a tanti, ma denigrare il corpo di una ragazza in salute (non parlo di bellezza soggettiva, ma di salute fisica a che è una cosa oggettiva) è veramente sbagliato. Cosa avrebbe di sbagliato il mio fisico che non può fotografarsi in intimo? Sono forse una persona che non è in salute? Sto forse facendo vedere un corpo che non sta bene e potrebbe avere un effetto negativo e di emulazione negativa per chi guarda questa immagine?

Ha invitato le persone a essere più empatiche, a smetterla di giudicare io corpi altrui e soprattutto a non compararli con presunti stereotipi di perfezione.