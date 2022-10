Tutti pazzi per la pole dance: Valentina Ferragni mostra sui social gli esercizi sul palo Valentina Ferragni da alcuni anni pratica la pole dance: l’ultimo video testimonia i miglioramenti fatti in questo periodo di costante allenamento.

A cura di Giusy Dente

La pole dance è uno degli sport più gettonati degli ultimi anni: in tantissimi hanno cominciato a praticarla, forse complici anche alcuni video virali o l'esposizione di alcune celebrities come J-Lo, che hanno contribuito a rilanciare questa disciplina. Se ne è lasciata conquistare alcuni anni fa anche Valentina Ferragni, che sin dall'inizio ha scelto di condividere sui social, con fan e follower, questa passione. Ma sembrano lontanissimi i tempi in cui i movimenti sul palo erano incerti e un po' goffi, come è del tutto normale per una persona alle prime armi. Oggi ha acquisito maggiore sicurezza in se stessa e volteggia attorno al palo con più leggiadria, come si vede nell'ultimo video, in cui fa allenamento indossando un completino a due pezzi nero.

Tutti pazzi per la pole dance

Valentina Ferragni pratica la pole dance da circa tre anni. Ha portato avanti questa passione con determinazione e costanza, allenandosi con continuità e serietà. Ha condiviso con fan e follower le cadute, i lividi, i momenti di sconforto per i movimenti mal riusciti, ma anche le piccole conquiste quotidiane, quei piccoli miglioramenti magari impercettibili all'occhio altrui, ma che chi lavora col proprio corpo impara piano piano a notare. Si tratta di stabilire un rapporto di confidenza sia con l'attrezzo, il palo in questo caso, che col proprio corpo.

E Valentina Ferragni con quest'ultimo non ha avuto sempre un rapporto complesso. Spesso gli haters l'hanno fatta sentire inadeguata per i chili di troppo, per alcuni "difetti": un vero e proprio body shaming, che ha superato con maturità e senza farsi scalfire. Anche le evoluzioni al palo sono a volte passate in secondo piano agli occhi di chi era più concentrato a rivolgerle offese gratuite: da "grassotta" a "magna de meno", si è sentita dire di tutto.

Questo non le ha certo impedito di continuare: giorno dopo giorno è diventata sempre più brava e oggi è più felice che mai nel mostrare le sue coreografie e i suoi esercizi. Nell'ultimo video ha ammesso di aver fallito molte volte prima di riuscire a fare in modo corretto una combinazione, a causa anche della stanchezza e dei dolori.

La pole dance richiede molta forza nelle braccia e nelle gambe, un ottimo controllo dell'equilibrio e agilità, tutte doti che si possono acquisire solo con molta pazienza e dedizione. E lo dimostra proprio la stessa Valentina Ferragni.