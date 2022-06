Valentina Ferragni regina di sensualità: posa in lingerie di cristalli e autoreggenti Valentina Ferragni si mostra in una versione super sensuale sul set del nuovo servizio fotografico: autoreggenti e reggicalze saranno il prossimo must have?

A cura di Beatrice Manca

Valentina Ferragni è diventata (di nuovo!) zia: il 21 giugno è nato Edoardo, primo figlio della sorella Francesca e del futuro marito Riccardo Nicoletti. Dopo aver festeggiato l'arrivo di un fiocco blu in famiglia, l'influencer è tornata al lavoro e su Instagram ha condiviso alcuni scatti super sensuali dal set del nuovo servizio fotografico, ambientato in una stanza dell'Hotel Principe di Savoia. Reggicalze e autoreggenti sono il prossimo must have?

Valentina Ferragni con la lingerie scintillante

La lingerie del prossimo Autunno/Inverno sarà preziosa e sofisticata: parola di Valentina Ferragni, che su Instagram si è mostrata in versione super sensuale. Ha indossato un completino intimo semitrasparente nero con applicazioni di cristalli abbinato a un paio di autoreggenti velate con i cristalli. Il pezzo forte però era il reggicalze, un indumento intimo ormai desueto ma di grande effetto: Valentina Ferragni rilancerà la tendenza? Di sicuro lancerà quella delle ciabattine con il tacco, versione "da camera" dei sandali mules. Il look è firmato Oséree: la sorella di Chiara Ferragni stava posando per la campagna della nuova linea di lingerie all'Hotel Principe di Savoia.

Il tatuaggio sulla coscia di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni sta vivendo un momento di grande felicità ed è più bella e glamour che mai. Non ha paura di abbracciare la sua sensualità e nelle foto del servizio appare assolutamente a suo agio. La foto ha fatto il pieno di like in pochissime ore e i fan hanno notato un dettaglio: la lingerie svelava uno dei tatuaggi più "nascosti", una scritta in corsivo sulla coscia. L'influencer ha voluto imprimere il suo mantra "Believe in yourself" sulla pelle e, a giudicare dal suo successo, le ha portato fortuna!