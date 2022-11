Valentina Ferragni mostra la cicatrice sulla fronte a un anno dall’operazione: “Non è stato semplice” Esattamente 12 mesi fa Valentina Ferragni si è sottoposta a un delicato intervento per rimuovere un carcinoma sulla fronte. L’esperienza non è stata una passeggiata ma è servita a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione.

A cura di Valeria Paglionico

Per Valentina Ferragni l'ultimo anno è stato ricco di novità e successi ma anche di momenti difficili e non solo perché ha messo fine alla sua storia d'amore decennale con Luca Vezil. Esattamente 12 mesi fa ha scoperto che un brufolo sulla fronte che stentava ad andar via era un tumore, cosa che l'ha costretta a sottoporsi d'urgenza a un intervento chirurgico per rimuoverlo. Per mesi la cicatrice è rimasta evidente ma, nonostante ciò, non ha esitato a metterla in mostra, così da sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione. Oggi è tornata a parlare della sua esperienza, rivelando che quel piccolo segno sulla pelle è quasi del tutto scomparso.

Valentina Ferragni prima dell’operazione

Il toccante messaggio di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni è tornata a raccontare del problema di salute affrontato 12 mesi fa. Sui social ha scritto: "Eccomi esattamente un anno dopo la rimozione e diagnosi del carcinoma basocellulare sulla fronte. Ammetto che scoprire di avere un tumore a 28 anni non è stata una passeggiata ma tutto quello che è successo dopo è stato veramente pazzesco: sapere che, nel mio piccolo, raccontando la mia storia, i “sintomi” e la diagnosi del tumore ho potuto aiutare anche solo una persona su questo mondo è veramente qualcosa di cui io sono fiera. Ecco come dovrebbero essere usati i social: per aiutare, per sensibilizzare, per dare una mano anche solo ad una persona dall’altra parte dello schermo. E di questo io sono grata, sapere di aver sensibilizzato alla prevenzione e al non dare “per scontato” una sciocchezza sul nostro corpo. Non aspettate e andate subito a farvi vedere da un medico. La prevenzione e i medici salvano le vite".

Valentina Ferragni poco dopo l’operazione

Valentina Ferragni un anno dopo l'operazione

Un anno fa sulla fronte di Valentina Ferragni c'era una cicatrice evidente e, sebbene spesso la proteggesse con cerotti e cappelli, in più di un'occasione l'ha lasciata in vista, non avendo paura del fatto che quel piccolo segno arrossato potesse rovinare i suoi beauty look. Al contrario, fin dal primo momento ha spesso raccontato dell'esperienza, invitando i followers a non sottovalutare i piccoli cambiamenti fisici che spesso si notano nel proprio corpo. Oggi quella cicatrice è praticamente scomparsa ma la sorella di Chiara non dimentica la sensazione di smarrimento e di preoccupazione provata al momento della diagnosi. Per fortuna è intervenuta con tempestività, facendo sì che tutto si risolvesse per il meglio ed è per questo che ora non può fare a meno di continuare a parlare di tutto ciò che ha affrontato.