Un gorilla fa pole dance intorno a un palo della luce: che ci fa il re della giungla a Milano? Da un lato l’eccentricità di Fatboy e dall’altra l’irriverenza di Street Art Frankey: nasce da queste premesse stilistiche l’opera “King Kong che fa pole dance”.

A cura di Giusy Dente

Milano in questi giorni è la capitale mondiale del design: è in corso la Milano Design Week 2022, che andrà avanti fino al 12 giugno, con un programma ricco di eventi e appuntamenti tra mostre, proiezioni, installazioni e talk dedicati al settore. C'è tantissimo da vedere in città per appassionati e curiosi, ma anche per chi è solo di passaggio nei luoghi interessati sarà impossibile non notare alcuni curiosi dettagli. A qualcuno, per esempio, non sarà sfuggita la presenza di un gorilla davanti all’iconico bar di Via Plinio, ritrovo per eccellenza della Milano amante del design.

In centro a Milano c'è un gorilla ballerino

King Kong che fa pole dance: è l'opera di Fatboy e Street Art Frankey. Il primo è un nome di spicco soprattutto nel settore dell'arredamento indoor e outdoor. È noto ai più per l'iconico pouf sacco Original ed è caratterizzato da uno stile eccentrico, originale e pieno di inventiva. Il secondo invece è un artista visivo di Amsterdam, attivo anche nella street art. A lui sono dedicate diverse mostre ed esposizioni tra USA, Italia e in Germania. I due hanno deciso di collaborare in occasione della Design Week e del Salone del Mobile, con lo scopo di proporre qualcosa di ironico, divertente e irriverente, qualcosa che potesse strappare un sorriso e interessare anche i turisti più distratti. "Usando la strada come spazio espositivo, portiamo quel sorriso a quante più persone possibile" ha commentato Street Art Frankey.

Perché King Kong balla intorno a un palo?

L'installazione dei due artisti è situata di fronte allo storico cocktail bar di via Plinio a Milano. I due artisti hanno scelto, come soggetto, King Kong. Il gorilla è un animale che fa pensare alla forza e al vigore fisico, è il possente re della giungla e ha un notevole impatto visivo anche perché inevitabilmente richiama la storia del cinema e immagini impresse nella memoria collettiva.

Piuttosto che dargli una valenza "violenta", Fatboy e Street Art Frankey hanno scelto di renderlo leggiadro e atletico: lo hanno posizionato intorno a un palo della luce. L'animale è intento a ballare, mentre con una zampa regge in perfetto equilibrio l'iconica lampada Edison di Fatboy. L'opera è la perfetta sintesi del design leggero di Fatboy e dell'irriverenza che caratterizza invece le opere firmate Street Art Frankey. La stampa 3D è alta 2 metri ed è gratuitamente a disposizione del pubblico, che alzando lo sguardo troveranno un imponente gorilla intento a volteggiare intorno al palo.