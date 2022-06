Come decorare la tavola: le ultime tendenze dalla Milano Design Week 2022 Tante le novità emerse durante la Milano Design Week 2022, che ha registrato un enorme successo: dall’ispirazione per la natura ai design ironici, vediamo le ultime tendenze per decorare la tavola.

A cura di Clara Salzano

Swaroswi x Rosenthal alla Milano Design Week 2022

La 60a edizione del Salone del Mobile.Milano si chiude con oltre 262.000 presenze e un enorme successo per tutti gli eventi che hanno animato il Fuorisalone 2022. Dopo due anni d'assenza della storica manifestazione del design milanese, possiamo affermare con certezza che è stata la Milano Design Week della ripresa. Tanto l'entusiasmo e la partecipazione manifestati e molte le proposte del design originali ed innovative, soprattutto per la tavola. Se infatti durante la pandemia abbiamo riscoperto un nuovo modo di vivere gli spazi domestici, oggi vediamo in mostra i progetti immaginati dalle aziende e dai designer per i nuovi spazi dell’abitare. Scopriamo le ultime tendenze emerse da questa Milano Design Week 2022 per decorare la tavola.

Bitossi Home in occasione della Milano Design Week 2022

Le ispirazioni dalla natura

Il bisogno di convivialità, ma anche di comfort e funzionalità, caratterizza le risposte del design alle esigenze emerse durante la pandemia. Così si riscopre il piacere di stare a tavola, di stupire i propri ospiti con nuovi decori senza mai rinunciare alla bellezza. E non c'è nulla come la natura ad esprimere la perfezione della bellezza.

Le tovagliette floreali di Lisa Corti

La natura diventa dunque elemento protagonista di molte collezioni del design a tavola da Lisa Corti ad Antonio Marras. Sono tante le aziende della moda e del design che hanno presentato collezioni ispirati ai colori e alle forme della natura come le tovagliotte fiorite di Lisa Corti e la collezione di piatti Antonio Marras decorati con l'iconico disegno del giglio Lillu Arrùbiu, fiore fortunato e molto caro allo stilista sardo che diventa fil rouge di una serie di prodotti esclusivi.

La collezione di piatti Antonio Marras

Anche Off White, l'azienda innovativa fondata da Virgil Abloh, ha reinterpretato il suo iconico logo Ivy Arrow in versione scultoreo e con motivi d'edera per la casa con i manici della nuova collezione firmata in collaborazione con Ginori 1735. Bitossi ha aperto il suo nuovo showroom in occasione del Fuorisalone 2022 e allestito una tavola imbandita con i colori dell'estate e temi floreali.

La Capsule collection di Off White in collaborazione con Ginori 1735 presentata al Salone del Mobile 2022

Materiali naturali e preziosi

La Milano Design Week 2022 non ha registrato solo un successo oltre ogni aspettativa ma ha sancito anche il sodalizio tra moda e design. Molte maison dell'alta moda hanno infatti presentato in questa edizione le loro collezioni per la casa e creato alcune delle installazioni più suggestive del Fuorisalone 2022.

La collezione Signum di Swarovski x Rosenthal disegnata da Giovanna Engelbert

Tra i giardini di Casa degli Atellani a Milano Swarovski ha lanciato la sua nuova collezione per la tavola, Signum, disegnata da Giovanna Engelbert x Rosenthal in colori brillanti e impreziosita da gemme. Il marmo prezioso è invece l'elemento caratterizzante della nuova collezione per la tavola presentata da Sunnei x Bloc Studios in occasione del Fuorisalone 2022. La collezione trasforma gli oggetti tipici di una sala da pranzo in pezzi di marmo unici.

Sunnei x Bloc Studios in occasione del Fuorisalone 2022

Ironia e tanto colore

Colore, fantasia e tanta ironia caratterizza la collezione di Bitossi Home presentata in occasione della Milano Design Week 2022. Piatti con scritte e accostamenti audaci celebrano l'arte della tavola di Bitossi. Colori vivaci, righe e forme originali esprimono al meglio la gioia della convivalità a tavola ritrovata.

La collezione Conforama di Salvatore Piccione

Per Salvatore Piccione la casa è un luogo felice in cui ritornare bambini con tanti colori e la spensieratezza del gioco. Seletti torna a collaborare con Job Smeets per una collezione di complementi da tavola della Teeth collection e Wood Ware, che riprendono le venature del legno in versione ironica e irriverente, tipica dell'azienda di design italiana.