Heidi Klum per Halloween 2023 diventa un pavone: la spettacolare trasformazione della top Heidi Klum stupisce ancora i fan con una delle sue spettacolari trasformazioni per Halloween 2023. Quest’anno la top model è irriconoscibile con il costume da pavone.

Il costume di Heidi Klum per Halloween 2023

Ormai il party di Halloween di Heidi Klum non è più solo una semplice festa organizzata il 31 ottobre, si tratta di un vero e proprio evento, sponsorizzato da Amazon Prime Video e seguito da persone in tutto il mondo, con tanto di red carpet e ospiti Vip. Il focus del party resta sempre però il costume scelto dalla Top Model: è sempre lei a destare interesse, tutto infatti gira intorno all'hype e all'attesa che si trasformano poi in stupore quando Klum rivela al mondo il suo costume.

Heidi Klum ha abituato i fan alle sue spettacolari trasformazioni per Halloween: nel corso degli anni è apparsa indossando costumi da zombie e da Jessica Rabbit, costumi per i quali ci sono volute ore e ore di trucco. Poi la top è apparsa con pelle verde e lunga treccia, quando nel 2018 ha impersonato Fiona del film animato Shrek, spingendosi ancor più oltre quando è divenuta una vecchia signora con tanto di bastone e rughe sul volto.

Il costume di Heidi Klum per Halloween 2023

Il costume di Heidi Klum per Halloween 2023

Quest'anno per Halloween 2023 Heidi Klum non segue il trend che spopola tra le sue colleghe e i personaggi celebri di Hollywood, tendenza che vuole i divi vestiti come altri divi, contemporanei o del passato.

Heidi Klum sul red carpet del suo party di Halloween 2023

Klum come sempre esce dagli schemi e per il suo party di Halloween stupisce i fan presentandosi all'evento vestita da pavone, con tanto di ballerine e ballerini del Cirque du Soleil che la circondavano e che si sono esibiti con lei mentre sfilava sul tappeto rosso dell'evento.

Il marito di Heidi Klum vestito da uovo

Il costume di Heidi per il 2023 era infatti un costume vivente, in movimento, con i ballerini che componevano la coda del pavone e suo marito, il cantante Tom Kauliz, vestito da uovo. Sì, avete capito bene, da uovo. La scelta deriva probabilmente dall'esigenza scenica di simboleggiare la nascita del sontuoso pavone.

Il costume di Heidi Klum per Halloween 2023

Heidi Klum vestita da pavone per Halloween 2023

Lo scorso Halloween Klum era apparsa vestita da larva, con il marito che reggeva una lenza dal quale la larva spuntava, il tutto per poi poter inscenare sul red carpet la nascita di una meravigliosa farfalla. Quest'anno Heidi Klum resta legata alla natura, al mondo animale e sceglie ancora di presentare il suo costume con una performance in movimento, in cui c'è in scena una sorta di evoluzione, di cambiamento, di rinascita.

La performance sul red carpet

Riguardo al costume anche quest'anno è realizzato alla perfezione. Anche questa volte ci sono volute ore e ore di trucco per creare il volto del pavone. Ore che Klum ha documentato sui social, pubblicando piano piano piccoli dettagli del costume che ha poi rivelato al party.

Il costume di Heidi Klum per Halloween 2023

Osservando al microscopio il travestimento è possibile ammirare sul viso di Heidi Klum una maschera creata con make up cinematografico praticamente perfetta, con tanto di becco, piume sulla testa e mani con lunghe unghie che sembrano artigli. Indosso la top ha sfoggiato una tutina aderente in velluto blu pavone e ballerine raso terra. Intorno a lei i ballerini avevano i volti truccati di verde e tutine aderenti con su stampate le piume di un pavone.

Heidi Klum al party di Halloween

Dopo aver sfilato sul red carpet, Heidi Klum si è scatenata al party del 31 ottobre con la stessa maschera sul volto ma ha cambiato l'abito sul corpo, indossando una tuta nude ricoperta di cristalli blu e impreziosita con lunghissime frange, ancora blu, applicate sulle maniche e sulle gambe.