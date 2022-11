Heidi Klum è irriconoscibile nel suo costume di Halloween, da verme diventa una bellissima farfalla Heidi Klum festeggia Halloween in un modo a dir poco strepitoso. La modella, nel suo party annuale, ha indossato un costume mai visto prima, insieme al suo compagno Tom Kaulitz.

A cura di Ilaria Costabile

La festa di Halloween, soprattutto in America, è una cosa piuttosto seria, e chiunque vi partecipi ci tiene a farlo nel migliore dei modi. Da ormai diversi anni, Heidi Klum organizza un party che promette di essere il più esclusivo di New York e anche quest'anno non si è lasciata sfuggire l'opportunità di sfigurare, scegliendo un costume a dir poco fuori dal comune. La modella, infatti, ha deciso di vestirsi da verme, per poi trasformarsi in una bellissima farfalla.

Il costume incredibile di Heidi Klum

Una vera e propria trasformazione quella di Heidi Klum, che insieme al suo compagno Tom Kaulitz, volto dei Tokyo Hotel, ha lasciato tutti gli invitati al party letteralmente a bocca aperta. La modella è arrivata avvolta in un involucro, doppio e corposo, che nascondeva il suo corpo esile, e nel quale si muoveva saltellando e strisciando, quando necessario, per rendere il tutto ancora più credibile. L'idea era quella di riprodurre una strana accoppiata: un pescatore impersonato da Kaulitz, che voleva come esca proprio un verme, con il "volto" Heidi Klum. Un scena di quelle memorabili, che ha visto i due sfilare, fierissimi dei loro costumi.

La trasformazione in farfalla

La realizzazione del costume non è stata certo roba da poco, come si può vedere dai video e gli scatti pubblicati dalla modella sul suo profilo Instagram. Ore e ore di trucco e di studio sono servite per realizzare l'involucro che l'ha resa un verme perfetto, viscido tanto da essere credibile e suscitare anche un pizzico di disgusto. Ma, dopo essere stata una creatura dall'aspetto buffo e orripilante ad un tempo, è tornata nei suoi veri panni, vestendosi di un body tempestato di brillantini, posizionati in modo tale da coprire le parti più intime, ma completamente nudo su braccia, gambe e busto, trasformandosi in una leggiadra e bellissima farfalla.