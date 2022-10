Un posto al sole diventa Misery nella settimana di Halloween: il destino di Marina presa da Fabrizio

Il livello di Un posto al sole è clamorosamente salito in questa nuova stagione. Una scrittura più ariosa e coraggiosa sta trovando spazio e dopo il clamore per la morte di Susanna e, subito a seguire, il tentato avvelenamento di Roberto Ferri, ora siamo arrivati al rapimento di Marina da parte di suo marito Fabrizio (lo stesso che ha cercato di avvelenare proprio Roberto Ferri). Gli sceneggiatori hanno probabilmente deciso di assecondare le tendenze e creare una dinamica thriller nella settimana di Halloween. La segregazione di Marina operata da suo marito ricorda tanto il plot narrativo di Misery, il romanzo di Stephen King nel quale lo scrittore Paul Sheldon si ritrova prigioniero della psicopatica Annie Wilkes.

A differenza di quanto accade in Misery, i motivi del rapimento di Marina in "Un posto al sole" sono esclusivamente amorosi. Il personaggio interpretato da Nina Soldano è stata rapita da suo marito Fabrizio (Giorgio Borghetti), che ha deciso di strapparla definitivamente da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e di farlo con le cattive maniere: "Voglio liberarti dalla tua dipendenza da Roberto e per questo ti ho sedato e ho dovuto adottare altri provvedimenti". Un'altra morte eccellente all'orizzonte? Speriamo di no. Anche l'attrice Michela Giraud, grande fan della soap, ha commentato a Fanpage.it questo inizio da brividi: "Per me, loro sono delle divinità e la gente che non lo guarda non se ne rende conto. Anche a livello di scrittura, stanno facendo ottime cose in questo momento".

E adesso, che succede? Per tutta la settimana, i semi sono stati piantati e ora sembra proprio che sia arrivato il momento di raccoglierli: probabilmente già a partire da questa sera dopo lo scontro tra Fabrizio e Roberto nell'episodio di martedì, ma le cose potrebbero allungarsi almeno fino a venerdì, quando appunto arriviamo ai giorni centrali di Halloween.