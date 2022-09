Un posto al sole: Susanna muore dopo aver sposato Niko, Viola si sveglia Nella puntata di Un Posto al Sole stasera, 2 settembre, Susanna non ce l’ha fatta: dopo il matrimonio con Niko in ospedale ha avuto un malore e dopo due giorni è morta. Viola invece, anche lei coinvolta nella sparatoria, è sveglia e riabbraccia la famiglia.

A cura di Gaia Martino

La soap Un posto al sole tiene ancora con il fiato sospeso il pubblico televisivo di Rai Tre, curioso di conoscere le sorti di Viola e Susanna, le due protagoniste delle ultime puntate. Entrambe rimaste gravemente ferite da un colpo di arma da fuoco esploso da Lello Valsano, stanno lottando tra la vita e la morte. Mentre Susanna sembrava riprendersi, dopo il risveglio e la proposta di matrimonio dal fidanzato Niko che ha sposato in ospedale, si è sentita nuovamente male. Nel nuovo episodio di questa sera, in onda su Rai Tre dalle 20.50, sono andati in scena ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Cosa è successo nella puntata di UPAS del 2 settembre

La puntata di questa sera, 2 settembre 2022, di Un posto al sole si apre con Niko in preda al panico mentre Susanna è priva di sensi sul letto d'ospedale, circondata dai dottori. Viola invece si sveglia e abbraccia la mamma Ornella che corre da lei tra le lacrime. Due giorni dopo Susanna continua ad essere in terapia intensiva: è Giulia a comunicare ad Angela che Susanna potrebbe non farcela. Niko aspetta una risposta dai dottori e dopo un sogno nel quale lei si presenta per dirgli che non può farcela, arriva la brutta notizia: Susanna è morta.

Il discorso di Niko al funerale

Al funerale della moglie Susanna, Niko le dedica alcune parole con la voce rotta dal pianto: "Non credo ci siano morti giuste, ma quella di Susanna forse lo è anche meno. E al dolore straziante si aggiunge la rabbia, di averla persa proprio quando tutto sembrava ricominciare, è difficile provare a ricordarla perché lei era tante cose. Nessuno mi ha reso felice più di lei, avevo trovato tutto quello di cui avevo bisogno. Spiritosa, testarda, intelligente, ha inseguito il suo sogno di diventare magistrato a tutti i costi e ci è riuscita. Ero orgoglioso di lei, quando una persona va via si dice che era speciale ma Susanna lo era davvero. E io l'ho persa. Il suo sorriso ci sarà sempre".

Viola si sveglia pronta per tornare a casa

Viola, aiutata dalla mamma Ornella, si alza dal letto d'ospedale. Incontra la famiglia all'esterno della sua stanza, abbraccia il figlio tra le lacrime. "Sono pronta per tornare a casa".