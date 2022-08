Un posto al sole, boom di ascolti per la puntata con Viola e Susanna in fin di vita L’episodio di Un Posto al Sole di ieri è risultato essere uno dei più seguiti all’esordio. Questa sera scopriremo chi morirà tra Viola e Susanna?

Un posto al sole è tornato con una nuova stagione contraddistinta da due novità importanti. La prima è riferita al tanto discusso cambio di orario, che in realtà ha prodotto solo uno slittamento dalle 20.45 alle 20.50 per effetto della striscia che ha esordito proprio ieri, "Il cavallo e la torre" condotto da Marco Damilano. La seconda novità è quella relativa agli eventi successivi rispetto all'ultima puntata prima della pausa estiva, con Lello Valsano che ha ferito a morte Susanna e Viola, adesso in fin di vita.

Gli ascolti tv di Un posto al sole

L'episodio di Un Posto al Sole di ieri, anche per queste circostanze, è risultato essere uno dei più seguiti all'esordio, migliorando il record della stagione scorsa. A guardare l'episodio: 1.357.000 spettatori netti per il 7.6% di share. Un anno fa, il 23 agosto 2021, erano in 1.109.000 per il 5.8% di share.

La puntata di questa sera

La puntata di questa sera dovrebbe finalmente fare chiarezza e togliere i dubbi ai telespettatori di Un posto al sole. Chi morirà tra Viola e Susanna? Secondo alcune teorie, a differenza di quanto visto in puntata, le condizioni di Susanna dovrebbero peggiorare fino all'inevitabile, mentre Viola dovrebbe alla fine salvarsi. Tra i motivi che spingono per questo tipo di soluzione, l'arco narrativo ancora tutto da chiudere per il personaggio interpretato da Ilenia Lazzarin.

La dedica a Carmen Scivittaro

La puntata si è aperta con una dedica a Carmen Scivittaro, l'indimenticabile Teresa Diacono che per oltre vent'anni è andata in onda coprendo un lungo arco narrativo della soap opera di Rai3: dalla puntata 420 alla puntata 5007. L'attrice, prima ancora di approdare nel cast della soap, aveva lavorato tanto soprattutto a teatro, con i migliori della tradizione: "La gatta Cenerentola" di Roberto De Simone e "Ceneri di Beckett" di Lello Serao, tra queste.