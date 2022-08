Chi muore tra Viola e Susanna: la prova di Marina Giulia Cavalli e la dedica a Carmen Scivittaro Un posto al sole ritorna con una puntata piena di emozioni e il nodo ancora da sciogliere sul destino di Viola e Susanna. Prova significativa di Marina Giulia Cavalli e dedica in apertura alla memoria di Carmen Scivittaro.

È stata una puntata ricca di emozioni quella che segna il ritorno di Un posto al sole, che ha tenuto certamente in apprensione gli spettatori appassionati della soap opera, desiderosi di conoscere qualcosa di più sul destino di Viola e Susanna. Entrambe sono state ferite a morte da Lello Valsano, la puntata che apre la nuova stagione – slittata dalle 20.45 alle 20.50 per permettere la messa in onda del nuovo "Il cavallo e la torre" di Marco Damilano – si è aperta con la doverosa dedica alla memoria di Carmen Scivittaro: "Questa puntata è dedicata alla nostra cara amica Carmen Scivittaro, indimenticabile Teresa Diacono".

È stata anche la prova di Marina Giulia Cavalli, sottolineata più volte dagli stessi spettatori su Twitter. L'attrice che ha perso la figlia Arianna sette anni fa, si è trovata adesso a girare una scena in cui il suo personaggio si ritrova in apprensione per la figlia Viola (Ilenia Lazzarin) in fin di vita. Questo elemento è stato particolarmente sentito dagli spettatori, che hanno empatizzato con la scena e con il lavoro fatto dall'attrice. Significativo anche l'abbraccio tra Patrizio Rispo e la stessa Marina Giulia Cavalli.

Un posto al sole ha lasciato gli spettatori col fiato sospeso. Dopo una puntata, il mistero non si risolve: entrambe sono in condizioni critiche. Sin dal primo momento, Viola sembrava essere quella in condizioni peggiori mentre Susanna sembrava rispondere agli stimoli, la situazione si è progressivamente bilanciata lasciando un finale aperto che sarà risolto, forse, nella puntata di domani 30 agosto 2022. Le anticipazioni e i possibili spoiler riferiscono che a morire dovrebbe essere proprio Susanna, soprattutto in relazione alle storyline ancora aperte da parte di Viola. La cosa più certa è che a Palazzo Palladini (e sui divani di casa) le lacrime scenderanno copiose.