Marina Giulia Cavalli ricorda sua figlia Arianna scomparsa sei anni fa: “Ti sento sempre più vicina” Marina Giulia Cavalli, tra le più note attrici di “Un posto al sole”, ricorda sua figlia Arianna scomparsa a causa della leucemia sei anni fa: “Ti amo ora, poi e per sempre”.

A cura di Ilaria Costabile

Marina Giulia Cavalli è una delle protagoniste più amate della soap opera italiana più longeva di sempre, ovvero Un posto al sole, in cui interpreta la dottoressa Ornella Bruni. L'attrice ha dovuto affrontare un immenso dolore sei anni fa, quando sua figlia Arianna è scomparsa a soli 21 anni, dopo aver lottato contro la leucemia. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, la ricorda con immenso amore.

Le parole di Marina Giulia Cavalli per sua figlia

Un messaggio semplice, eppure carico di un dolore intenso che con il passare del tempo diventa un rumore silente che attraversa le giornate. Marina Giulia Cavalli, quindi, si rivolge a sua figlia, ferma per sempre ai suoi 21 anni e le apre il suo cuore come se la avesse ancora al suo fianco:

Allora, Arianna, amore mio immenso, oggi è il tuo comple-mese celeste. 6 anni e 1 mese dal tuo trasferimento nella vera vita, come la chiami Tu. E mi sei sempre più vicina, ti sento sempre più dentro me. Andiamo verso il Natale, festa che un tempo adoravo e che ora è pregna di malinconia. Tante luci colorate intorno, per strada, nelle case… ma la tua luce, angelo meraviglioso, è l’unica che per me abbia senso. Ti amo prima-ora-poi e per sempre. Mamma.

In un'intervista rilasciata all'inizio del 2019 al settimanale DiPiù, l'attrice aveva parlato apertamente della sua perdita e anche in quell'occasione aveva parlato della difficoltà di dover affrontare una festa così gioiosa come il Natale, sapendo che la parte più importante di lei se n'era andata via: "Per chi ha perduto un proprio caro le festività sono sempre un momento difficile. Io, nonostante non abbia più accanto a me il più grande amore della mia vita, mia figlia, ho una certezza: Arianna è sempre con me". La sua vicinanza si esprime attraverso segnali e messaggiche l'attrice non ha avuto timore di confidare: "Non so cosa potrà pensare la gente di me, ma questa è la realtà dei fatti" aveva dichiarato alla nota rivista.