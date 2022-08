Un posto al sole: Viola è ancora in coma, Niko chiede a Susanna di sposarlo Nella serie Un posto al sole, non migliorano le condizioni di Viola. Nella puntata di mercoledì 31 agosto, però, c’è stato un colpo di scena che riguarda Susanna. Niko le ha chiesto di sposarlo in ospedale.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Anticipazioni Un posto al sole ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di Un posto al sole, trasmessa mercoledì 31 agosto su Rai3, ha visto andare in scena ulteriori sviluppi sulle condizioni di Viola e Susanna, interpretate rispettivamente da Ilenia Lazzarin e Agnese Lorenzini. Gli appassionati di UPAS si chiedono se una delle due attrici lascerà la serie. La vita di entrambi i loro personaggi, infatti, sembrava essere appesa a un filo. Vediamo cosa è successo nella puntata del 31 agosto.

Cosa è successo nella puntata di UPAS del 31 agosto

Nella puntata del 31 agosto di Un posto al sole, non ci sono state buone notizie per Viola. La donna è ancora in coma e la prognosi è riservata. Ciò ha gettato nella disperazione la madre Ornella. Susanna, al contrario, sta decisamente meglio ed è stata trasferita in reparto. La ripresa sarà lunga e delicata, ma il quadro clinico è incoraggiante. Niko ha avuto modo di parlare con lei, che si è detta stanca ma felice di vederlo: "Non posso credere a quello che è successo". Susanna è apparsa malinconica perché, a causa della lunga convalescenza, sarebbe slittato di nuovo il matrimonio. Allora Niko l'ha sorpresa: "Sposiamoci in ospedale". Nelle prossime puntate apprenderemo la risposta di Susanna.

Un posto al sole, gli ultimi colpi di scena su Viola e Susanna

Da due giorni, gli spettatori di Un posto al sole seguono con attenzione gli sviluppi su Viola e Susanna. Ricordiamo che le due donne sono state ricoverate in ospedale in gravi condizioni, dopo che Lello Valsano le ha ferite con un'arma da fuoco. Una volta in sala operatoria, sono state sottoposte a un delicatissimo intervento chirurgico. Mentre i loro cari attendevano sgomenti notizie, nella puntata trasmessa martedì 30 agosto, si è appreso che – a causa di una grave emorragia – la figlia di Ornella, Viola, è entrata in coma. Dunque le sue condizioni sono drasticamente peggiorate. Al contrario Susanna si è svegliata e Niko ha potuto incontrarla. Ma quando si tratta di UPAS, gli spettatori sanno che i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo.