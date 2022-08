Un posto al sole: Viola in coma a causa di una emorragia, Susanna si sveglia Nella puntata di Un posto all Ole di martedì 30 agosto migliorano le condizioni di Susanna. Viola, invece, è entrata in coma a causa di un’emorragia causata dalle ferite riportate.

A cura di Stefania Rocco

Un posto al sole continua a tenere con il fiato sospeso gli spettatori. Faro ancora puntato sulle condizioni di salute di Viola e Susanna, ferite con un colpo di arma da fuoco da Lello Valsano, che è scappato riuscendo a far perdere le sue tracce. La corsa in ospedale è apparsa fin da subito disperata, soprattutto per Viola che, tra le due, è quella che ha riportato le ferite più complesse.

Viola Bruni è in coma, Ornella ed Eugenio sono disperati

Le condizioni di Viola sono apparse complesse fin dal ricovero. La ferita da arma da fuoco ha colpito il fegato ma Marina, medico e madre della giovane, ha spiegato che non è la ferita al fegato a destare le maggiori preoccupazioni. A complicare il quadro generale è stata una grave emorragia in seguito alla quale Viola è entrata in coma. Eugenio, disperato dopo avere appreso l’ultimo bollettino medico, ha chiesto e ottenuto di restare in ospedale accanto alla compagna. A prendersi cura del piccolo Antonio, figlio di Nicotera e Viola, sono stati Raffaele e Diego. Solo sul finire della puntata, al bambino, confuso dalla improvvisa assenza di entrambi i genitori, è stato concesso di raggiungere il padre in ospedale.

Migliorano le condizioni di Susanna, sveglia dopo l’intervento

Le condizioni di Susanna, invece, sono migliorate. Dopo l’intervento i parametri vitali si sono stabilizzati e la giovane, benché ancora in terapia intensiva, si è svegliata. Il fidanzato Nico ha potuto vederla attraverso il vetro della camera in cui è ricoverata. Sospiro di sollievo per il figlio di Giulia e Renato ma la ritrovata serenità avrà vita breve: l’uomo sarà infatti costretto a prendere una decisione drastica, secondo quanto emerso dalle ultime anticipazioni diramate. Intanto la polizia continua a dare la caccia a Valsano, ma anche Franco Boschi e Nunzio si mettono sulle sue tracce.