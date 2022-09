Un posto al sole, la storia di Viola e Susanna fa bene agli ascolti L’arco narrativo di Viola e Susanna in fin di vita continua a tenere banco tra gli spettatori e soprattutto sta facendo bene agli ascolti.

Gli sceneggiatori di Un posto al sole stanno cominciando a prenderci gusto. A quasi una settimana dal ritorno in tv, l'arco narrativo di Viola e Susanna in fin di vita continua a tenere banco tra gli spettatori e soprattutto sta facendo bene agli ascolti. È diventato ormai un tormentone: chi muore tra Viola e Susanna? Come in una maratona, le due posizioni si stanno scambiando di continuo. Prima sembrava Viola in condizioni disperate, poi la situazione si è rovesciata completamente con Susanna che perde i sensi subito dopo aver sposato Niko sul letto d'ospedale. E la puntata di ieri vola: 8% di share.

Gli ascolti tv di Un posto al sole

La puntata di ieri, terminata con Niko disperato mentre assiste a Susanna perdere i sensi fino al possibile e definitivo collasso, è stata vista da 1.444.000 spettatori per l'8% di share. La prima puntata, trasmessa lunedì, che ha dato il via a quest'arco narrativo – dedicata alla memoria di Carmen Scivittaro – aveva realizzato 1.357.000 spettatori per il 7.6%. Convincente anche il risultato di martedì: 1.282.000 spettatori per il 7.7% mentre mercoledì c'è stato l'anticipo di cinquanta minuti che ha depistato gli spettatori: 937.000 spettatori e 5.6% di share.

Cosa succede adesso: chi muore tra Susanna e Viola

Sembra quasi come il borsino delle azioni (o del calciomercato) e puntata dopo puntata l'indice delle probabilità sale o scende su questi due nomi: Viola e Susanna. Una tra le due sembrerebbe destinata a uscire di scena in maniera definitiva e sin dal principio le supposizioni dei forum e degli appassionati puntava su Susanna, che sembrerebbe aver concluso il suo arco narrativo. Il matrimonio con Niko sul letto d'ospedale costituisce l'indizio primario sul quale la teoria adesso si è irrobustita: la morte di Susanna fornirebbe infatti ulteriori motivazioni sulla costruzione di nuovi archi per Niko, che continua a essere provato dalla vita. Il discorso è diametralmente opposto per Viola, la figlia di Ornella Bruni, che invece ha ancora tanto da sistemare con Eugenio Nicotera, il magistrato anti-camorra. L'idea che però Viola possa uscire di scena resta in piedi dai rumors su un possibile addio di Ilenia Lazzarin, legato a motivi contrattuali. Per ora, solo voci. Poi chissà.

Franco Boschi dopo la cattura di Lello Valsano

Meno male che c'è Franco Boschi

Intanto, Lello Valsano è stato assicurato alla giustizia non senza l'aiuto dell'anti-eroe per eccellenza di Un posto al sole: Franco Boschi. Quando c'è da mostrare i muscoli, c'è sempre il controverso e tanto amato personaggio interpretato da Peppe Zarbo. Questa sera, la puntata che chiude la settimana e forse anche questa storia.