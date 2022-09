Un posto al sole: Franco Boschi cattura Valsano, Susanna si sente male dopo le nozze con Niko Colpo di scena nella puntata di Un posto al sole di giovedì 1 settembre. Susanna si è sentita male subito dopo avere sposato Niko. Lello Valsano è stato catturato.

A cura di Stefania Rocco

La puntata di Un posto al sole andata in onda giovedì settembre tiene ancora con il fiato sospeso il pubblico della soap opera partenopea. L’attenzione di tutti i protagonisti delle vicende che si svolgono nella cornice di palazzo Palladini è concentrata su Viola e Susanna, rimaste gravemente ferite da un colpo di arma da fuoco esploso da Lello Valsano. Ma se Susanna sembravano stare lentamente recuperando, le condizioni di Viola continuano ad apparire critiche. Nella puntata trasmessa questa sera il colpo di scena. Franco Boschi ha aiutato la polizia a catturare Lello Valsano mentre Susanna e Niko si sposavano in ospedale. Subito dopo la cerimonia, però, la ragazza ha cominciato a sentirsi male. "Sei bollente", ha avuto solo il tempo di esclamare Niko prima che la moglie perdesse i sensi. Novità anche su Viola al cui capezzale è accorsa mamma Ornella dopo che un'infermiera è corsa all'esterno dall'ospedale a chiamarla. Il tono disteso della donna lasciava intendere buone notizie. È possibile che Viola si sia svegliata ma per scoprirlo bisognerà attendere la puntata di domani.

Un posto al sole, Viola in coma dopo lo sparo

Le condizioni di Viola restano disperate. La figlia di Ornella è entrata in coma a causa delle ferite riportate dopo l’aggressione subita da parte di Valsano. La prognosi è ancora riservata. Al suo capezzolo ci sono la madre medico e il marito magistrato Eugenio Nicotera, padre di suo figlio Antonio. Nicotera è devastato. Si sente in colpa per l’aggressione subita da Viola, consapevole che il motivo dell’agguato risiede nel suo lavoro. Una vendetta trasversale che si è consumata proprio mentre Viola si dirigeva verso il tribunale per incontrare il marito.

Niko sposa Susanna poi lei si sente male

Le condizioni di salute di Susanna, invece, sembravano essere migliorate. Dopo il ricovero la donna sembrava essere riuscita a riprendersi tanto da essere trasferita in reparto. Dopo il risveglio, Niko l’ha raggiunta da Maratea per chiederle di sposarlo il prima possibile. Susanna, infatti, era apparsa dispiaciuta a causa del fatto che la lunga convalescenza l’avrebbe nuovamente costretta a rimandare le nozze con il compagno. “Sposiamoci in ospedale”, le ha quindi proposto il compagno. Nella puntata del 1 settembre, i due hanno fatto appena in tempo a sposarsi prima che Susanna si sentisse male.