Halloween 2023, i costumi più belli delle celeb: la mania delle star è copiare il look di alte star I costumi scelti dai personaggi del momento, dalla famiglia Kardashian ai travestimenti di coppia di Meghan Fox e Machine Gun Kelly ecco chi hanno scelto di interpretare nella notte più paurosa dell’anno.

A cura di Annachiara Gaggino

Kylie e Kendall Jenner

Per gli americani Halloween è una cosa seria, tra decori e costumi la gara è uno scontro fra titani. Le case delle star diventano dei veri e propri luoghi lugubri e spettrali, i giardini trasformati in cimiteri e le finestre riempite di ragnatele. Quando si tratta di travestimenti le celebrities danno il meglio di sé. Negli anni ci hanno regalato costumi indimenticabili, dai più dettagliati ai più divertenti. Come quando Kendall Jenner si è travestita da cetriolo, citando la scena che la vedeva protagonista in The Kardashian, in cui la top model non aveva idea di come si tagliasse l'ortaggio, oppure Katy Perry nei panni di Hilary Clinton, con il celebre tailleur che contraddistingue la politica americana. Anche per questo 2023 le aspettative non verranno deluse, e alcune star hanno già sfoggiato delle mise impeccabile.

I Kardashian, dai ricordi d'infanzia a oggi

La famiglia più famosa d'America non poteva sicuramente passare inosservata. Kim Kardashian ha preso molto seriamente le decorazioni di Halloween e ha trasformato la sua villa di Calabasas in un regno dell'orrore. Tra scheletri, teste mozzate, bambini nascosti nel frigorifero e altri cotti nel forno, sembra di essere catapultati in un film horror. Per il suo travestimento, invece, ha scelto per qualcosa di meno spaventoso e macabro e ha puntato su un grande classico del cinema degli anni Novanta: Clueless. Assieme alla figlia North West, la fondatrice di Skims, è diventata una ragazza di Beverly Hills, completini quadrettati coordinati, uno giallo e uno nero, le due hanno vestito i panni delle protagoniste del film, Cher e Dionne.

Kylie e Kendall Jenner

E mentre la star internazionale preparava il suo travestimento, la madre Kris Jenner postava una serie di foto effetto nostalgia sugli Halloween passati della famiglia dai primi, con Kim e Kourtney bambine vestite da ballerina e Wonder Woman, e lei giovanissima nei panni di Dorothy de Il mago di Oz, ai più recenti.

Kendall Jenner vestita da Marylin Monroe

La matriarca ha pubblicato anche un'immagine di lei con le figlie più piccole, Kendall e Kylie Jenner, tutte e tre vestite da piratesse. Le sorelle minori hanno deciso di vestirsi coordinate anche quest'anno e, mentre Kendall Jenner faceva vedere ai fan la sua trasformazione in Marylin Monroe per il party organizzato a casa sua, Kylie Jenner rendeva pubblici degli scatti che ritraevano le due in abiti a contrasto, accompagnati dalla didascalia "sugar & spice", la più grande con un look bianco molto angelico, mentre la più piccola con uno scuro e gotico.

Travis Barker e Kourteny Kardashian vestiti da Beetlejuice e Lydia Deetz

Kourtney Kardashian ruba il vestito a Kim. La primogenita, dopo essere stata accusata di aver copiato il matrimonio alla sorella, decide di fare lo stesso con l'abito e sceglie lo stesso che l'imprenditrice ha sfoggiato al Met Gala del 2013, chissà se anche questo diventerà il dramma oggetto di una puntata del reality. Dopo essersi presa gioco della sorella, Kourtney si è cambiata per sfoggiare il travestimento di coppia con il marito Travis Barker. I due hanno scelto di puntare tutto sull'horror ispirandosi al film Beetlejuice, vestendo i panni dell'omonimo protagonista e di Lydia Deetz.

Kourteny Kardashian vestita da Kim Kardashian

Gli omaggi al mondo del cinema

Sono stati molte le celebrità a prendere ispirazione al mondo del cinema per questo Halloween. Tra loro Cindy Crawford che, assieme al marito Rande Gerber hanno interpretato i protagonisti del musical Grease, Sandy e Danny. Un travestimento curato nei minimi dettagli che richiama una delle scene finali e più famose del film, quando Olivia Newton John (Sandy) si trasforma da ragazza della porta accanto a ribelle seducente, sfoggiando un completo di pelle che leggenda vuole, le fosse stato cucito addosso. Non sappiamo se questo sia stato necessario anche per la super modella, ma è stato sicuramente uno splendido omaggio all'attrice scomparsa nell'agosto del 2022.

Rande Gerber e Cindy Crawford vestiti da Danny e Sandy di Grease

Si ispira a Quentin Tarantino invece Meghan Fox, assieme al marito Machine Gun Kelly, che diventano i protagonisti di Kill Bill. Contro ogni aspettativa lei non è Uma Thurman, ruolo lasciato interpretare al compagno che sfoggia la celebre tuta gialla di Beatrix Kiddo, mentre l'attrice si veste dall'assassina Gogo Yubari, indossando gli abiti tipici della divisa studentesca giapponese.

Meghan Fox e Machine Gun Kelly vestiti da Gogo Yubari e Beatrix Kiddo

Citazioni pop (art) per Austin Butler che, dopo aver vestito i panni di Elvis, il re del rock'n'roll, interpreta un altro maestro, Andy Warhol al fianco di una delle sue muse, Edie Sedgwick, interpretata da Kaia Gerber. E mentre Demi Lovato sceglie un romantico costume da Biancaneve, in pieno stile dinseyano, Adele opta per Morticia Addams, esibendosi con lunghi capelli neri e carnagione cadaverica.

Austin Butler e Kaia Gerber vestiti da Andy Warhol e Edie Sedgwick

Paris Hilton diventa una cantante

Restando sul panorama musicale, Paris Hilton sceglie di interpretare due famose pop star. L'ereditiera, negli anni, ci ha provato a sfondare come cantante, con scarso successo, così ha optato per travestirsi da chi ce l'ha fatta. Dal travestimento da fungo copiato a Katy Perry al completo da hostess indossato da Britney Spears nel video clip di Toxic, Paris Hilton non è riuscita a calcare il palco ma ha fatto impazzire i social.

Paris Hilton vestita da Katy Perry

Altro tributo alla clip della popstar statunitense lo ha regalato Jessica Alba che invece ha scelto il completo nude tempestato di cristalli, accanto a un amica vestita da scolaretta, citazione da Baby One More Time. Gli omaggi alle cantanti sono proseguiti e Lizzo ha scelto di vestire i panni di Tina Turner, con un trucco che l'ha resa davvero simile all'originale.