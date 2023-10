Kim Kardashian e North West in coordinato per Halloween: a chi sono ispirati i completi a quadri Kim Kardashian e North West per Halloween hanno puntato sull’effetto nostalgia con degli outfit in coordinato. A chi si ispirano i loro completi a quadri?

A cura di Valeria Paglionico

Halloween è una delle feste più amate dell'anno in America e le star ne stanno dando l'ennesima prova con i loro originali costumi sfoggiati sui social. Kim Kardashian, in particolare, sembra aver preso davvero sul serio la ricorrenza e non solo perché ha trasformato la sua casa in un vero e proprio "paradiso horror" tra alberi fatti di scheletri e tavole imbandite con occhi e dita mozzate. Nelle ultime ore si è anche travestita in modo bizzarro e lo ha fatto in coordinato con la prima figlia North West: ecco a chi sono ispirati i completi a quadroni che le hanno trasformate in due gemelline.

Kim Kardashian e North West puntano sull'effetto nostalgia

Ad Halloween bisogna puntare necessariamente su dei costumi spaventosi e spettrali? A quanto pare no, va benissimo anche l'effetto nostalgia e a dimostrarlo sono le star. Dopo Paris Hilton, che si è trasformata in Britney Spears nel video di Toxic, ora anche Kim Kardashian e la figlia North si sono ispirate a dei look iconici del passato.

Ragazze a Beverly Hills

Sono tornate "indietro nel tempo", per la precisione nel 1995, e hanno reinterpretato gli outfit del film Clueless di Amy Heckerling, meglio noto in Italia col nome tradotto Ragazze a Beverly Hills. Kim è diventata Cher (alias Alicia Silverstone) con tanto di capelli biondi, mentre North ha ricoperto i panni di una moderna Dionne (alias Stacey Dash).

Kim Kardashian in versione Cher

I look iconici di Ragazze a Beverly Hills

Per trasformarsi nelle Ragazze a Beverly Hills Kim e North hanno puntato tutto su dei look coordinati ispirati al film. Entrambe hanno sfoggiato dei completini a quadri con giacca e gonna a pieghe ma in colori a contrasto, proprio come quelli di Cher e Dionne.

Kim e North vestite da Cher e Dionne

Se da un lato la mamma ha scelto un vitaminico giallo con stampa check nera, la figlia ha preferito il black&white. Non sono mancate le parigine alte fino al ginocchio, le Mary Jane col tacco e le borsette in pieno stile anni '90 (soprattutto lo zainetto di pelo di Kim). North, inoltre, ha aggiunto l'iconico maxi cappello con la rosa rossa centrale di Dionne. Hanno posato fianco a fianco come vere dive e si sono lasciate immortalare addirittura sull'iconica Jeep bianca. In quante si ispireranno alla loro idea per Halloween?