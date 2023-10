Paris Hilton vestita da Britney Spears per Halloween: replica l’iconico look da hostess di Toxic Nel weekend si è tenuta una delle feste di Halloween più amate dalle star e tra gli ospiti non poteva mancare Paris Hilton. Per l’occasione si è trasformata nell’amica Britney Spears, riproducendo l’iconico look di Toxic.

A cura di Valeria Paglionico

In quanti ricordano la leggendaria amicizia tra Paris Hilton e Britney Spears? All'inizio degli anni 2000, periodo in cui entrambe erano all'apice del successo, erano letteralmente inseparabili, tanto da presenziare sempre insieme alle feste più glamour e ambite di Hollywood. Oggi, nonostante di anni ne siano passati, continuano a essere legatissime. A pochi giorni dal lancio della biografia della popstar è stata infatti la sua Bff a renderle omaggio in modo davvero originale: in occasione della festa di Halloween Casamigos, il party "horror" più atteso dell'anno dalle star, l'ereditiera ha riprodotto uno dei look iconici della cantante.

Paris Hilton al party di Halloween più ambito di Hollywood

Nel weekend è andato in scena il Casamigos Halloween Party, la festa horror amata dalle star che ogni anno si tiene a Los Angeles. Tra i molti volti noti presenti a distinguersi per originalità è stata Paris Hilton, trasformatasi nella sua amica Britney Spears.

Paris Hilton al Casamigos Halloween Party con Evangelo Bousis e Peter Dundas

Si è ispirata al leggendario video di Toxic, per la precisione al personaggio della sexy hostess interpretato dalla cantante, riproducendo alla perfezione l'iconico look. Minidress celeste con cut-out sul seno e maniche a farfalla, cappellino coordinato, maxi orecchini pendenti e coda di cavallo: Paris sembrava essere uscita dagli anni 2000 in questa versione.

Paris Hilton come Britney Spears in Toxic

La dedica di Paris Hilton a Britney Spears

Il dettaglio che non è passato inosservato? Paris non solo sui social ha creato un album ad hoc per confrontare il suo look con l'originale ma si è anche servita della didascalia per rendere omaggio all'amica Britney.

Paris in versione hostess

Sotto alle foto ha infatti scritto "Icons support icons", ovvero "Le icone supportano le icone", con tanto di emoticon a forma di corona e tag al profilo ufficiale della popstar. Insomma, nonostante gli anni che passano l'ereditiera e la cantante continuano a essere delle icone che hanno rappresentato un'intera generazione. In quante prenderanno ispirazione da Paris per la festa di Halloween?