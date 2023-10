Kim Kardashian decora casa per Halloween: è un “paradiso horror” tra scheletri e corpi smembrati Kim Kardashian è pronta per dare il via al suo Halloween. Nelle ultime ore ha decorato casa in modo davvero macabro e si è servita dei social per mostrare il risultato “horror”.

A cura di Valeria Paglionico

Halloween è una delle feste più amate e sentite dell'anno in America e a darne l'ennesima prova è stata Kim Kardashian, che proprio nelle ultime ore ha dato prova di aver preso davvero molto seriamente il tema horror legato alla ricorrenza. Sebbene abbia preferito tenere ancora nascosto il costume a tema scelto per quest'anno, ha rivelato sui social le incredibili decorazioni casalinghe scelte per quest'anno. Tra centinaia di scheletri, dita mozzate e teste di bambino nascoste in frigo, la sua villa a Calabasas è diventato un vero e proprio paradiso spettrale: ecco le foto della spaventosa location.

Alla vigilia di Halloween sui social è partita una vera e propria "gara horror" tra le star: c'è chi ha rivelato il suo costume originale e spaventoso scelto per quest'anno, chi si è dato alla preparazione di piatti a tema e chi, invece, sta provando a rendere la propria casa davvero spettrale.

È il caso di Kim Kardashian che, con l'aiuto dell'esperta in organizzazione di eventi Mindy Weiss, ha decorato la villa di Calabasas in modo perfetto. Sarà perché vuole organizzare una festa nelle prossime ore o perché semplicemente intende rendere la notte del 31 ottobre davvero spaventosa, ma la cosa certa è che l'abitazione sembra essere infestata da fantasmi, zombie e morti viventi.

Alberi ricoperti di ossa, scheletri incastonati nel muro, frigoriferi pieni di dita mozzate e teste di bambino, ragnatele in cucina e bambole inquietanti: le decorazioni casalinghe scelte da Kim Kardashian per Halloween sono davvero macabre.

A completare il tutto non poteva mancare una tavola imbandita a tema horror con provette di sangue al posto dei bicchieri da drink, ciotole piene di occhi e cartelloni di "allarme".

In molti, però, sui social si sono scagliati contro la star sia per l'effetto eccessivamente macabro che per lo sperpero di denaro messo in atto per una singola serata. Kim, però, ha mantenuto un certo riserbo sulla questione, evitando di alimentare le polemiche con una risposta.