Dove si sono sposati Giorgia Palmas e Filippo Magnini: la location del matrimonio con vista sul Lago di Como Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno festeggiato il loro matrimonio in una storica villa vista lago. Scopriamo dove si sono sposati e alcuni dettagli della location dell’evento.

A cura di Clara Salzano

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati il 14 maggio 2022 con rito religioso, dopo le nozze civili celebrate nel 2021. L'ex velina, in abito di pizzo, e il campione di nuoto hanno scelto il Lago di Como per le loro solenni promesse d'amore. Dopo aver officiato il matrimonio in una chiesa di Argegno, la coppia ha festeggiato il matrimonio in una storica villa vista Lago di Como. Scopriamo dove si sono sposati Giorgia Palmas e Filippo Magnini e alcuni dettagli della location dell'evento.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sposi in una chiesa di Argegno, nella provincia di Como

La villa del matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Il weekend del 14 maggio 2022 è stato all'insegna dell'amore e della magia per Giorgia Palmas e Filippo Magnini che si sono sposati in una scenografica villa aristocratica sul Lago di Como. Circondata da un parco di quattro ettari progettato e con vista mozzafiato sul "quel ramo del lago", l'ex velina e il campione di nuoto hanno scelto Villa Bonomi per festeggiare il loro matrimonio.

La vista del Lago di Como della villa del matrimonio di Giorgia Palmas

Villa Bonomi è una storica villa sulla costa occidentale del Lago di Como. Si tratta di una residenza di lusso costruita negli anni venti del Novecento e ristrutturata 40 anni dopo dal famoso architetto milanese Luigi Caccia Dominioni, su commissione del cavaliere Antonio Ratti, che gli ha conferito l'attuale definizione.

Villa Bonomi sul Lago di Como

La villa comprende undici camere da letto distribuite sui tre livelli della struttura, con diversi saloni e ambienti di servizio. Oggi la villa è utilizzata come spazio per eventi, matrimoni e come residenza di lusso per soggiorni esclusivi.

La location del matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Il giardino di Villa Bonomi location del matrimonio

Caratteristica principale di Villa Bonomi è il parco di quattro ettari che circonda la villa. Progettato da uno dei più importanti architetti paesaggisti del 1900, Pietro Porcinai, il giardino della villa è una location magica per i matrimoni.

Il giardino di Villa Bonomi per il matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Il giardino di Villa Bonomi si sviluppa su più livelli che permettono di godere di una vista panoramica mozzafiato, attraverso scale e vialetti in pietra di collegamento.Gli ampi terrazzi della villa comprendono una piscina e una promenade nel bosco suggestiva.

La cena del matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini – Credit Vincenzo Dascanio

Per il matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini i tavoli della cena sono stati allestiti proprio nel giardini della villa con decorazioni di glicini e altri fiori realizzati appositamente dall'artista Vincenzo Dascanio in un set design definito dalla wedding planner Isa Fiore. La location delle nozze era carica di magia.