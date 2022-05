Giorgia Palmas, primo bikini della stagione: pausa relax alle terme in vista del matrimonio Dopo il matrimonio civile, Giorgia Palmas e Filippo Magnini si diranno sì in Chiesa il 14 maggio. In vista delle nozze si sono rilassati alle terme in costume.

A cura di Giusy Dente

Fervono i preparativi per il matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini. I due sono in realtà convolati a nozze esattamente un anno fa: era il 12 maggio quando, in piena pandemia, si sono detti sì con rito civile. Per l'occasione, la sposa ha scelto un candido look giacca e pantaloni, sofisticato ed elegantissimo. Ma la coppia ha voluto celebrare il matrimonio anche in Chiesa, con rito religioso. L'annuncio è stato dato nel corso di un'intervista rilascia a Verissimo a Silvia Toffanin. Ormai ci siamo quasi, il fatidico giorno si avvicina: l'ex velina e il compagno si sono concessi qualche ora di relax alle terme.

Giorgia Palmas pronta a dire sì

"Mancano due giorni al nostro matrimonio in Chiesa, ma oggi è il nostro primo anniversario": Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono al settimo cielo e non vedono l'ora di confermare le loro promesse in Chiesa, a distanza di un anno esatto dal rito civile. È tutto pronto, il nuotatore ha anche dato una piccola anticipazione sul vestito che indosserà nel grande giorno: si è affidato al fashion designer Alessandro Martorana.

Nulla è invece trapelato dall'ex velina circa il proprio abito nuziale, su cui ovviamente fan e follower sono curiosissimi. Ma col rito civile celebrato il 12 maggio e quello religioso il 14 maggio, quale data eleggeranno d'ora in poi per celebrare i futuri anniversari? Giorgia Palmas ha proposto una via di mezzo (il 13), ma il compagno ha dato un'altra idea nelle Instagram Stories: "Si festeggerà tre giorni di fila, faremo una tre giorni: festeggeremo sempre 72 ore, che bello".

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, relax alle terme prima del sì

In vista della giornata di sabato, che sarà certamente emozionante ma anche frenetica, la coppia ha deciso di staccare un po' la spina e di rilassarsi qualche ora al sole. Hanno scelto le terme, luogo per eccellenza dedicato al relax e al riposo, del corpo e della mente. Hanno ugualmente portato i follower con loro, condividendo alcuni momenti della loro giornata, come sono spesso soliti fare. Ecco quindi le coppia in accappatoio e la neo 40enne con un due pezzi arancione: reggiseno con coppe a triangolo ricoperte di glitter e tanga con laccetti sui fianchi. Per l'ex velina è stato il primo bikini della stagione, dopo quello indossato a inizio anno in occasione del viaggio di famiglia alle Maldive: "Il primo bikini della stagione non si scorda mai" ha scritto nelle Instagram Stories. E questo in particolare è più indimenticabile che mai, perché indossato nel giorno del primo anniversario e prima del tanto atteso matrimonio in Chiesa.