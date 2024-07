video suggerito

Elisabetta Canalis, il bikini da avere è con l'underboob in vista (da abbinare ai pantaloni parachute) Elisabetta Canalis si sta godendo le vacanze nella sua Sardegna e ha approfittato di una giornata mite per fare un giro in bici. Non ha rinunciato al bikini, anzi ne ha sfoggiato uno vitaminico e super sensuale.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis ha dato ufficialmente il via alla sua estate 2024. Dopo aver trascorso quasi tutto l'inverno a Los Angeles, città in cui vive con la figlia Skyler Eva, ora è tornata in Italia. Nelle ultime settimane si è mostrata spesso in pubblico, ha infatti partecipato a diversi matrimoni Vip, da quello di Diletta Leotta (dove ha incantato tutti con un abito cut-out) a quello a Mazara del Vallo di Pietro Gaudioso e la modella Niki Wu Ji, ma ora è rientrata nella sua terra natale, la Sardegna. È proprio qui che si sta godendo le giornate calde e soleggiate, approfittandone per sfoggiare degli adorabili look vacanzieri: ecco le sue nuove foto in bikini.

Il due pezzi vitaminico di Elisabetta Canalis

Quale migliore occasione di una giornata estiva per concedersi una gita in bici all'aria aperta? È proprio quanto fatto da Elisabetta Canalis nel weekend durante la sua vacanza in Sardegna. Naturalmente è stato tutto documentato sui social con foto e Stories, anche se ad attirare le attenzioni è stato soprattutto il look scelto dall'ex velina. Non ha rinunciato al bikini, anzi, ne ha scelto un modello vitaminico e super sensuale. Si tratta di un due pezzi arancione acceso, un modello con i tanga coi laccetti laterali e il reggiseno dal taglio molto alto, così da lasciare l'underboob in vista.

Il look vitaminico di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis usa i pantaloni parachute al posto del pareo

Il dettaglio che non è passato inosservato? Al posto del classico pareo che sarebbe risultato scomodo per una passeggiata in bici, Elisabetta Canalis ha puntato tutto su un paio di pantaloni parachute, i modelli oversize e a vita bassa in nylon ispirati alla moda degli anni 2000. Ne ha scelto uno in tinta col due pezzi, lasciando fuoriuscire i laccetti del tanga sui fianchi. Sneakers bianche, borsetta a stampa check coordinata sulla spalla e capelli sciolti: l'estate di Elisabetta sembra essere all'insegna del glamour.

