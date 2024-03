Elisabetta Canalis “va in bianco” a Palma de Mallorca: con i look candidi anticipa l’estate Elisabetta Canalis è volata a Palma de Mallorca e sui social ha rivelato i look scelti per il primo giorno di vacanza. Con due completi total white ha regalato ai followers una piccola anticipazione dell’estate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Elisabetta Canalis è super attiva sui social, tanto che praticamente ogni giorno documenta la sua normale quotidianità fatta di allenamenti in palestra, impegni lavorativi e dolci serate casalinghe con Skyler Eva. Nelle ultime ore ha temporaneamente lasciato la casa a Los Angeles per concedersi un viaggio in Europa, per la precisione in Spagna, a Palma de Mallorca. Non ha esitato a lasciarsi immortalare sullo sfondo di meravigliose location esotiche non appena arrivata, rivelando anche i look total white in pieno stile vacanziero scelti per questa piccola anticipazione d'estate: ecco cosa ha indossato per dare il via all'esperienza alle Baleari.

La giacca riciclata di Elisabetta Canalis

Al motto di "Il mio arrivo a Palma de Mallorca ieri", Elisabetta Canalis ha rivelato i primi scatti realizzati sull'isola delle Baleari e, tra splendidi panorami marini, location da sogno e cinema all'aperto, ha fatto venire a tutti voglia d'estate. Qual è il dettaglio che ha accomunato le diverse esperienze vacanziere? La showgirl per tutta la giornata ha puntato solo su look total white, un vero e proprio must per una location esotica come la nota isola spagnola. Il dettaglio che non è passato inosservato ai fashion addicted più incalliti è che Elisabetta ha "riciclato" la stessa giacca candida sia la mattina che la sera, declinandola in due differenti versioni, la prima iper sensuale e sbarazzina, la seconda più sofisticata e glamour.

Il look "da giorno" di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis in total white in vacanza

Per l'arrivo a Palma Elisabetta Canalis ha lasciato esplodere la sua innata femminilità trasformando in minidress un blazer monopetto total white con bottoni a contrasto. Niente collant e reggiseno, ha lasciato le gambe nude e ha seguito la mania no-bra, mettendo così in risalto la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue.

Il look da sera di Elisabetta Canalis

In serata, invece, ha optato per una jumpsuit bianca con pantaloni palazzo con maxi spacchi frontali e bustier a effetto panciotto, completando il tutto con la stessa giacca della mattina. In entrambi i casi non ha rinunciato alle scarpe alte, per la precisione a un paio di sandali color cipria con la zeppa che hanno lasciato in evidenza la pedicure bordeaux. In quante non vedono l'ora che arrivi l'estate per sfoggiare dei freschi outfit total white?