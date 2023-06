La nuova casa di Elisabetta Canalis con camera armadio e un enorme salone: “Come l’ho sempre sognata” Elisabetta Canalis ha acquistato una nuova casa a Los Angeles lo scorso gennaio e ora è alle prese con i lavori di ristrutturazione. L’unica stanza già pronta? Quella dedicata al guardaroba.

A cura di Valeria Paglionico

È tempo di cambiamenti per Elisabetta Canalis. Sarà perché da poco ha ufficializzato la relazione con Georgian Cimpeanu o perché semplicemente ha voluto dire addio alla sua vecchia vita dopo la separazione da Brian Perri, ma la cosa certa è che lo scorso gennaio ha acquistato una nuova casa a Los Angeles. In passato aveva mostrato il terrazzo col panorama mozzafiato, la cucina perfettamente ristrutturata e alcuni ambienti ancora da rinnovare, ma solo nelle ultime ore si è servita dei social per rivelare come stanno procedendo i lavori.

Elisabetta Canalis mostra la casa in ristrutturazione

"Il mio casino ed i lavori per rendere la casa come l’ho sempre sognata, e nell’ultimo frame sono riuscita a catturare un abbraccio di Nello. Non vedo l'ora che tutto sia finito": sono state queste le parole con cui Elisabetta Canalis ha mostrato i lavori di ristrutturazione all'interno della nuova casa californiana.

Il salotto con open space

Ha detto addio alla villa con piscina in cui abitava con l'ex marito e ora è pronta a trasferirsi in questo splendido appartamento con terrazza. Tra le stanze ancora "in cantiere" c'è il salotto: un enorme open space con parquet scuro, un maxi specchio accanto al balcone e un divano color ghiaccio. Al suo interno ci sono ben due pareti attrezzate, una con le ante di vetro, l'altra in legno con cassettoni, mensole e uno spazio libero per accogliere la tv.

Elisabetta Canalis nella camera armadio

Il nuovo armadio di Elisabetta Canalis

L'unica camera che è ormai già pronta all'interno della nuova casa dell'ex velina è quella che ha dedicato all'armadio. Come da tradizione tra le star, anche Elisabetta ha voluto una stanza guardaroba per tenere ordinati abiti e accessori.

Elisabetta Canalis nella camera armadio

Sui social ne ha mostrate alcune parti: nelle ante superiori ha posizionato i minidress e le camicie, mentre sul lato, proprio accanto allo specchio, c'è la collezione di jeans. Nella parte inferiore (che non è ancora stata riempita totalmente) ci sono i pantaloni classici, mentre sotto delle teche posizionate sulla cassettiera ha conservato gli occhiali da sole. In quanti non vedono l'ora di ammirare la casa completamente ristrutturata?